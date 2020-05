Dark Zodiak: Bassist Sebastian Rosa verlässt die Band aus privaten Gründen

Wie heute bekannt wurde, verlässt Bassist Sebastian „Basti“ Rosa die Egginger Thrasher Dark Zodiak aus privaten Gründen. Sebastian stieß 2016 zur Band aus dem Landkreis Waldshut und löste damals Siggi Kromolka ab. Er ist auf dem zweiten Album Landscapes Of Our Soul der Thrasher von 2017 zu hören. Basti selbst gab seinen Ausstieg über die Facebook-Seite der Band bekannt. Ein Abschiedskonzert soll noch stattfinden, sobald sich die Corona-Krise entspannt hat. Unten könnt ihr nachlesen, was Sebastian zu sagen hatte:

Hier das Statement von Basti: