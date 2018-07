Glückwünsche gehen raus an Thomas Gurrath, der mit dem neuen DEBAUCHERY VS. BALGEROTH Album „In der Hölle spricht man Deutsch“ auf Platz 27 in die deutschen Albumcharts eingestiegen sind!

Das ist der bis dato höchste Chartseinstieg für DEBAUCHERY in Deutschland.

Hier kann man sich das Album anhören und bestellen » https://massacre.lnk.to/balgeroth

„In der Hölle spricht man Deutsch“ VideosDEBAUCHERY’S BALGEROTH – Blutgott Blitzkrieg (Official Video) – https://youtu.be/2iZoPhKVCwg

DEBAUCHERY’S BALGEROTH – Jenseits des Himmelstors (Official Video) – https://youtu.be/IsWht8_l_6Q

DEBAUCHERY’s BALGEROTH – In der Hölle Spricht man Deutsch (Official Video) – https://youtu.be/UgHMkw4PdWY

DEBAUCHERY – Beasts Of Balgeroth (Official Video) – https://youtu.be/FpTL-CRFvKQ

DEBAUCHERY – Beyond The Eternity Gate (Official Video) – https://youtu.be/ObvGGss-VZE

DEBAUCHERY – Teutonic Hell (Official Video) – https://youtu.be/mOobj2XK2YU

DEBAUCHERY VS. BALGEROTH – In der Hölle spricht man Deutsch (Album Unboxing Video) – https://youtu.be/fTDEvwtMT_I

Kommentare

Kommentare