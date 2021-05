Defocus: veröffentlichen neue Single & Video zu „Diverge“ feat. Tom Brümmer

Das deutsche Metalcore-Quartett Defocus veröffentlicht heute die dritte Single / Video, Diverge feat. Tom Brümmer (The Oklahoma Kid), von ihrem bevorstehenden Debüt In The Eye Of Death We Are All The Same, das am 2. Juli via Arising Empire veröffentlicht werden soll!

„Diverge war einer der ersten Songs, den wir für Defocus geschrieben haben. Er war ausschlaggebend für den Sound unseres Debutalbums In The Eye Of Death We Are All The Same. Diverge verbindet die besten Seiten unserer ersten beiden Singles: die Härte und Brutalität von Common Grave sowie die Atmosphäre von Thought Of A Vision. The Oklahoma Kid Sänger Tom Brümmer macht mit seinem Feature Part Diverge zu einem Song, der direkt im Kopf bleibt und zum Mitsingen anregt.“ – Bambam (Bass)

