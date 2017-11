Die deutschen Thrash Metal-Legenden DESTRUCTION veröffentlichen heute ihr „Best-of Old School“-Album »Thrash Anthems II« via Nuclear Blast. Zur Feier des neuen Werks präsentiert Euch die Band außerdem ein weiteres Track-Video zum Song ‚United By Hatred‘. Der Clip enthält historisches Videometarial aus über 30 Jahren Bandgeschichte inkl. Liveaufnahmen von 1985 bis 2016 – ein echter Leckerbissen für alle Thrash-Metal-Maniacs da draußen.

Zu sehen gibt es das Video hier:

Bestellt Euch »Thrash Anthems II« hier: http://nblast.de/DestructionTAIINB

Die digitale Version gibt es hier: http://nblast.de/DestructionDownloads

Bereits letzte Woche hat die Band ein Medley-Video zu »Thrash Anthems II« veröffentlicht, das mit Fotomaterial aus der Bandhistorie aufwartet. Klickt rein und hört Euch einige Song-Snippets von neu aufgenommenen Bandklassikern, wie z.B. ‚United By Hatred‘, ‚Black Death‘, ‚Black Mass‘ und ‚Confound Games‘, an. Zu sehen gibt es das Video auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PE3xsvsKHbU

Die Albumtrailer gibt es hier zu sehen:

Trailer #1:

Trailer #2:

Schon 2007 haben DESTRUCTION untermauert, wie hervorragend es funktionieren kann, Klassiker der eigenen Historie neu aufzunehmen. So sind Songs wie z.B. ‚Frontbeast‘, welcher seit dem Demo von 1983 nicht mehr neu veröffentlicht worden ist, auf der neuen Platte enthalten. Außerdem gibt es den Track ‚Rippin‘ You Off Blind‘ zum ersten Mal mit Schmier am Mikro zu hören, was für alle DESTRUCTION-Fans einen weiteren Leckerbissen darstellen dürfte.

Zehn Jahre nach dem ersten Teil der »Thrash Anthems« steht nun der zweite Teil dieser großartigen Idee an, der sich in seiner Entstehung zu einem fantastischen Projekt entwickelt hat, an dem Band und Fans gleichermaßen beteiligt waren. Mithilfe von PledgeMusic wurden die Supporter in den Entstehungsprozess der Platte mit einbezogen und können sich nun gemeinsam mit DESTRUCTION über ein brilliantes Endergebnis freuen.

Mastermind Schmier sagt dazu:

„Es gehört zu uns, alte Klassiker unserer Geschichte mit einer neuen frischen Brise wieder zu veröffentlichen und da wir eh jede Menge Anfragen für eine Fortsetzung von »Thrash Anthems« bekommen hatten, haben wir uns dazu entschieden, einen zweiten Teil herauszubringen – seid deshalb auf neue Versionen unserer 80er-Klassiker gespannt! Es war uns sehr wichtig, die Songs für dieses Album gemeinsam mit unseren Fans zu wählen und als NB anfangs noch gegen das Album war, haben wir uns dann kurzerhand dazu entschlossen, mithilfe unserer Diehard-Fans eine Pledge-Kampagne zu starten, durch die wir die Produktion finanzieren konnten!

Uns ist natürlich klar, dass nicht jeder unserer Fans die neuen Versionen dieser Thrash-Evergreens mögen wird (diejenigen sollen sich dann einfach die Originalversionen anhören), aber wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere alten Songs für eine neue Generation Metalheads wieder aufleben zu lassen, denn diese werden unsere frischen und brutalen Neuaufnahmen lieben! Wir sind sehr glücklich darüber, dass unser Label diese Kollektion von Thrash-Klassikern nun letztendlich doch veröffentlichen wird. Die Vibes auf dieser Platte sind so brutal und unkommerziell und verbinden das 80er-Feeling mit einer noch aggressiveren Note, die unsere Thrash-Songs so besonders machen – damals wie heute!“

»Thrash Anthems II« – Tracklist:

01. Confused Mind

02. Black Mass

03. Frontbeast

04. Dissatisfied Existence

05. United By Hatred

06. The Ritual

07. Black Death

08. The Antichrist

09. Confound Games

10. Rippin‘ You Off Blind

11. Satan’s Vengeance

Bonus Track:

12. Holiday In Cambodia (DEAD KENNEDYS-Cover)

Das beeindruckende Artwork wurde vom renommierten Künstler Gyula (ANNIHILATOR, GRAVE DIGGER, STRATOVARIUS, TANKARD) erstellt.

DESTRUCTION live:

24.11. NL Leiden – Gebr. de Nobel

25.11. NL Ulft – Metal on Metal

26.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

26.12. D München – Metallic X-Mas

—

15.02. RUS St. Petersburg – Opera Club

16.02. RUS Moscow – Moscow Hall

Tickets fürs Metallic X-Mas gibt es hier: http://nblast.de/MetallicXmasTicket

