Devils In Heaven ist eine Band, die sich Mitte der 80er in Tasmanien gegründet hat. Ich betrachte das Cover und muss erst mal schlucken. Was ist da denn schiefgegangen? Das sieht nun so sehr nach 90er-Jahre Schmonzetten-Möchtegern-Rockern aus, dass ich recherchieren muss, welchen Hintergrund dieses Drama hat. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass es sich bei Rise um eine Compilation handelt, deren Songs zwischen 1990 und 1998 entstanden sind. Da die Band damals trotz ihres Sieges bei einer australischen Talentshow irgendwie nicht wirklich durchgestartet ist, hat sich keiner der Songs zu der Zeit durchsetzen können. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um dieser Band eine zweite Chance zu geben? Ich jedenfalls fühle mich beim Durchhören der Songs ziemlich in die Vergangenheit katapultiert. Die Outfits, die die Schauspieler bei Alf trugen, tauchen vor meinem inneren Auge auf und ich muss leider sagen: Dieser Zug ist für mich sowas von abgefahren. Wer gerne Musik aus dieser Zeit hört, kann damit vielleicht was anfangen, ich bin raus. Als Hintergrundmusik für irgendwelche Filme, die im „Damals“ spielen, könnte das noch funktionieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand vorm Plattenregal steht und sich als junger Mensch für dieses Album entscheidet. Dafür gibt es einfach zu viel guten Stoff auf dem Markt. Gäbe es da jetzt eine große Fan-Cloud, die sich nach einer Wiederauflage sehnt, könnte ich es noch verstehen, aber wenn’s damals schon nicht geschnackelt hat, wie denn dann mit diesem alten Material jetzt, wo es unfassbar viele gute Rockbands gibt??? Ich glaube, die Devils In Heaven hätten besser dran getan, ein oder zwei ihrer Stücke neu aufzunehmen und dazu ein paar neue, zeitgemäße Songs rauszuhauen. Aufwärmen ist halt nur bei Grünkohl geil… Sorry!

HIER! geht es für weitere Informationen zu Devils In Heaven – Rise in unserem Time For Metal Release-Kalender.