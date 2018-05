DIMMU BORGIR verkünden, dass sich der schwedische Bassist Victor Brandt (ENTOMBED A. D., FIRESPAWN) offiziell ihrem Team angeschlossen hat. Die symphonischen Black Metal Titanen werden ihre erste Show seit 2012 im Juni spielen und dieses und nächstes Jahr alle Ecken der Welt bereisen. Victor ist nun bereit mit Sänger Shagrath, den Gitarristen Silenoz und Galder, Keyboarder Gerlioz und Schlagzeuger Daray die Bühne zu stürmen.

Victor kommentiert: „Es ist eine große Ehre und Freude, ein Teil der mächtigen DIMMU BORGIR zu werden. Und ein großartiges Timing gleich dazu, denn ihr neues Album „Eonian“ ist meiner Meinung nach ihr bislang bestes und ich kann nicht erwarten, die Songs live zu spielen. Die Mitglieder der Band sind genauso großartig wie ihre Musik, also freue ich mich auf ein paar tolle Zeiten. “

Die Band fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass Victor ein Teil des Teams wird! Seine Erfahrung, sein Engagement und sein handwerkliches Können sind großartig und es wird eine Freude sein, die Weltbühnen mit ihm zu teilen!“

Das neue DIMMU BORGIR Album »Eonian« erschien am 4. Mai und stieg direkt weltweit in die Charts ein, darunter sogar auf Platz 24 der internationalen Weltcharts. In vielen Länder erreichten sie die höchste Platzierung ihrer 25-jährigen Karriere, darunter in Deutschland, Polen und Großbritannien.

#2 Norwegen

#2 Finnland (physisch)

#4 Deutschland

#4 Finnland

#5 Schweiz

#5 Schweden (physisch)

#10 Österreich

#15 Kanada (# 3 Hardcharts)

#21 Belgien VL

#24 WELT GESAMT

#24 Ungarn

#25 Tschechische Republik

#26 Polen

#27 Frankreich (physisch)

#64 Dänemark

#64 Niederlande

#73 UK (# 8 Indie, # 3 Rock)

#87 Italien

#91 Spanien

#142 USA Billboard (# 5 Hard Music, # 10 Rock Album)

Das Album ist unter diesem Link erhältlich (als Digipak, 180g Double Vinyl in verschiedenen Farben, Boxset oder digital): http://nblast.de/DimmuBorgirEonian

Außerdem haben DIMMU BORGIR die folgenden Festivalshows und auch einige Headlinegigs für 2018 angekündigt – die ersten Deutschlanddates folgen bald.

15.06. CDN Montebello, QC – Rockfest

23.06. F Clisson – Hellfest

06.07. E Barcelona – Rock Fest

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

17.08. N Horten – Midgardsblot Metalfestival

19.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

21.08. USA Chicago, IL – The Vic Theatre

23.08. CDN Toronto, ON – Danforth Music Hall

25.08. USA New York, NY – Playstation Theater

18.09. RUS St. Petersburg – Kosmonavt

20.09. RUS Moscow – Glavclub

22.09. RUS Yekaterinburg – Teleclub

24.10. J Osaka – umeda TRAD

25.10. J Tokyo – Liquid Room

09.11. BR São Paulo – Tropical Butanta

11.11. RA Buenos Aires – Teatro Flores

13.11. RCH Santiago – Cúpula Multiespacio

15.11. CO Bogotá – Royal Center

17.11. MEX Mexico City – Circo Volador

Als eine der mächtigsten Extreme Metal-Schmieden des Planeten dominieren DIMMU BORGIR seit 25 Jahren das Symphonic Black Metal-Genre. Der Songwriter-Kern der Band besteht weiterhin aus der infernalen Stimmkraft Shagrath sowie den Saitenhexern Silenoz und Galder, doch auch andere vertraute Gesichter stießen im Studio dazu – so sind Schlagzeuger Daray und Keyboarder Gerlioz ebenfalls weiterhin an Bord und auch der norwegische Jazzkomponist Gaute Storaas half erneut bei den Chorarrangements, die die Band gemeinsam mit dem Schola Cantorum Chor umsetzte. Wie der Titel »Eonian« bereits andeutet, setzt sich dieses Album mit der Illusion der Zeit auseinander und ist sowohl ein Tribut an die eigene Vergangenheit der Band als auch an die norwegische Black Metal-Geschichte.

