Domination Black – Judgement IV

Artist: Domination Black

Herkunft: Finnland

Album: Judgement IV

Spiellänge: 47:03 Minuten

Genre: Heavy Metal, Melodic Metal

Release: 17.07.2020

Label: Pride & Joy Music

Link: https://www.facebook.com/DominationBlack/

Bandmitglieder:

Gesang – Matias Palm

Gitarre – Teppo Heiskanen

Gitarre – Juuso Laitinen

Bass – Lauri Eerola

Schlagzeug – Ville Nissinen

Keyboard – Juuso Elminen

Tracklist:

1. The Judgement

2. Obsession

3. Center Of The Universe

4. VAT

5. Though The World Perish

6. Beyond The Shadows

7. This Endless Fall

8. Master Of Deception

9. Empire Of Lunacy

10. In The Abyss

Wir schreiben das Jahr 2008 und Domination Black veröffentlichen das Mini-Album Haunting.

Es herrscht klassischer Metal vor, mit skandinavischen und amerikanischen Einflüssen. Etwas Sentenced hier, ein bisschen langsamere Iced Earth da. Erwartungsgemäß nicht gerade der geeignete Soundtrack für die Beschallung des Sommerfestes des benachbarten Kindergartens. Riskiert einfach mal ein Ohr und hört euch das grandiose, melancholische Shadow King oder das Riffmonster No More Again – H.F.H an. Dunkle Gitarren, ausdrucksstarker Gesang von Ex-Sänger Kari Killgast und durchgehend hymnische, typisch skandinavische Melodien.

Verdammt guter Stoff, der vor mittlerweile vierzehn Jahren veröffentlicht wurde.

Vier Jahre später und mit neuem Sänger an Bord, wird Dimension: Death auf die Metalwelt losgelassen.

Der Opener Legacy Of Fears zeigt schon klar, wohin die Reise geht: Etwas mehr (US-)Power Metal-Elemente, sprich höheres Tempo und vermehrter Einsatz der Doppelfußmaschine.

Und: Keyboards. Die waren auf Haunting schon zu hören, aber eher sehr dezent im Hintergrund. 2012 sind sie bei einigen Songs ein tragendes Element. Dank des meistens harten Riffings und der rauen Stimme von Matias Palm kippt das Ganze zum Glück nicht in seichte oder gar poppige Gewässer – wie bei einigen skandinavischen Bandkollegen bekanntlich leider üblich.

Nach einer weiteren Single und mehreren Besetzungswechseln halte ich nun, sechs Jahre später, die nächste Scheibe von Domination Black in der Hand: Judgement IV.

Als Vorbote zum Release wurde Ende Mai schon der Videoclip zu Center Of The Universe veröffentlicht.

Und ich muss kurz ein paar Zeilen nach oben zu den „seichten und poppigen Gewässern“ zurückgehen. In diesen segeln wir nämlich gerade. Die Keyboards sind sehr, wirklich SEHR präsent, während die Gitarren ihren Biss aus früheren Tagen verloren haben.

Auch das zweite Video zum Album, VAT, schließt sich dem an. Mit etwas mehr Schmackes und Wumms, aber eben auch wieder poppig und „sanft“. Es fehlen die Ecken und Kanten, die auf den älteren Scheiben überall zu hören waren.

Der Opener The Judgement wird von den Synthesizerklängen förmlich erschlagen und auch Obesssion, das eigentlich ein richtig starker Metalsong mit kraftvollem Gesang ist, verliert durch die Tasten an Härte und lässt die Pommesgabel in der Hosentasche.

Ein copy & paste könnte ich dann direkt auf Though The World Perish anwenden. Ohne Keyboards wäre das ein richtiger Kracher. Brettharter Metal, klasse Melodieführung und wieder ein Matias in Topform. Auch die Gitarren braten hier wunderbar durch die Membran.

Auf der anderen Seite ist ein Song wie die Halbballade Beyond The Shadows in sich komplett stimmig. Was Teppo Heiskanen und Juuso Laitinen hier an den Saiten rausholen, ist schon erste Sahne. Und natürlich darf auch die Rhythmusgruppe um Lauri Eerola und Ville Nissinen nicht fehlen, die den Songs handwerklich ein felsenfestes Fundament geben.

Bis zum finalen In The Abyss lässt sich hier fast jeder Titel ähnlich beschreiben.

Die beiden oben genannten Videoauskopplungen sowie den irgendwie zahnlosen Opener einmal ausgeklammert, sind sich die Jungs auf der einen Seite einigermaßen treu geblieben: Riffbetonter Metal zwischen US-Power und skandinavischer Weite, mit einem Klassesänger und großem handwerklichen Können.

Neuerdings driftet das Sextett aber (leider) in harmlose und poppige Gefilde ab, und hat auch das Stilmittel „Glätte“ für sich entdeckt. Das mag eine natürliche Weiterentwicklung sein; ich persönlich finde es schade.