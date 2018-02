DON BROCOs brandneues Album »Technology« kam am 02. Februar via ShapTone Records auf den Markt und konnte direkt Platz #5 der britischen Albumcharts verbuchen. Des Weiteren enterte die Platte #1 der dortigen Rock-Charts, #2 der Indie-Charts, #2 der Vinyl-Charts sowie #1 der Kassetten-Charts. Die Veröffentlichung wird von einer umfangreichen und komplett ausverkauften UK-Tour begleitet, die heute Abend im Glasgower Barrowland Ballroom zu Ende gehen wird. Aufgrund der erwähnten hohen Nachfrage freuen sich DON BROCO, heute eine weitere Reihe Shows in Irland und UK für April und Mai ankündigen zu können. Alle Termine gibt es unten.

23.04. IRL Dublin – Tivoli Variety Theatre

24.04. UK Belfast – Mandela Hall

26.04. UK Oxford – o2 Academy

27.04. UK Sheffield – o2 Academy

28.04. UK Liverpool – o2 Academy

29.04. UK Lincoln – Engine Shed

01.05. UK Keele – University

02.05. UK Northampton – Roadmender

03.05. UK Exeter – The Lemon Grove

Tickets gibt es ab Freitag um 11.00 Uhr.

Weitere DON BROCO-Termine:

w/ MAN WITH A MISSION, YONAKA

21.02. UK Glasgow – Barrowland *AUSVERKAUFT*

w/ OUR LAST NIGHT, I THE MIGHTY, JULE VERA

08.03. USA San Francisco, CA – Slim’s

10.03. USA Portland, OR – Hawthorne Theater

11.03. USA Seattle, WA – El Corazon

13.03. USA Salt Lake City, UT – In the Venue

14.03. USA Denver, CO – Bluebird Theater

16.03. USA Chicago, IL – Bottom Lounge

17.03. USA St. Louis, MO – Firebird

18.03. USA Pontiac, MI – Crofoot

20.03. CDN Toronto, ON – Mod Club

21.03. CDN Montreal, QC – Corona

22.03. USA New York, NY – Irving Plaza

23.03. USA Baltimore, MD – Soundstage

24.03. USA Worcester, MA – Palladium (Downstairs)

25.03. USA Philadelphia, PA – TLA

27.03. USA Richmond, VA – Canal Club

28.03. USA Carborro, NC – Cat’s Cradle

29.03. USA Nashville, TN – Rocketown

30.03. USA Atlanta, GA – Masquerade

31.03. USA Orlando, FL – Social

02.04. USA Houston, TX – White Oak

03.04. USA Dallas, TX – RBC

04.04. USA San Antonio, TX – Alamo City Music Hall

06.04. USA Phoenix, AZ – Club Red East

07.04. USA Los Angeles, CA – Teragram

—

Bestellt »Technology« hier: http://geni.us/DonBrocoTechnology

Tracklist:

01. Technology

02. Stay Ignorant

03. T-Shirt Song

04. Come Out To LA

05. Pretty

06. The Blues

07. Tightrope

08. Everybody

09. Greatness

10. Porkies

11. Got To Be You

12. Good Listener

13. ¥

14. Something To Drink

15. Blood in the Water

16. Potty Mouth

Mehr zu »Technology«:

‚Come Out To LA‘: https://www.youtube.com/watch?v=Yc8VGHTlKts

‚T Shirt Song‘: https://www.youtube.com/watch?v=eXjCcC7e1fk

‚Stay Ignorant‘: https://www.youtube.com/watch?v=6SbiuMrWi5M

‚Technology‘: https://www.youtube.com/watch?v=GzuSruxHL2g

‚Pretty‘: https://www.youtube.com/watch?v=XcYTkySdAwQ

‚Everybody‘: https://www.youtube.com/watch?v=O4nqsMk3HQc

»Technology« ist DON BROCOs drittes Album und knüpft nahtlos an seinen Vorgänger, das Top 10-Album »Automatic« (2015), an, das die Band bereits in das Rampenlicht des Mainstreams rückte und für eine ausverkaufte Headlineshow in der Brixton Academy sorgen konnte. DON BROCO füllten gemeinsam mit BRING ME THE HORIZON, 5 SECONDS OF SUMMER und ONE OK ROCK Arenen in ganz Großbritannien, Europa und Japan. Auch in den Vereinigten Staaten konnte die Band bereits ihr erstes Mal als Support von STATE CHAMPS touren.

Kommentare

Kommentare