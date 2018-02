Die italienischen Symphonic Metal-Legenden RHAPSODY haben ihre »20th Anniversary Farewell Tour« durch Europa vergangenen Samstag in Bologna, Italien begonnen. Als Support sind die Senkrechtstarter von BEAST IN BLACK sowie die rumänische Kombo SCARLET AURA mit an Bord. Die Frankreich-Shows sind sogar bereits ausverkauft , also nichts wie ran an die Tickets – diese einmalige Tour solltet Ihr Euch definitiv nicht entgehen lassen!

RHAPSODY

»20th Anniversary Farewell Tour« – Europa

w/ BEAST IN BLACK, SCARLET AURA

20.02. I Mailand – Alcatraz

21.02. D Freiburg – Crash

23.02. NL Eindhoven – Effenaar

24.02. B Antwerpen – Trix

26.02. UK London – Islington Academy

28.02. NL Leeuwarden – Neushoorn

01.03. D Bochum – Zeche

02.03. D Hamburg – Grünspan

04.03. S Stockholm – Fryshuset

06.03. PL Warschau – Proxima

08.03. H Budapest – Barbra Negra Club

09.03. CZ Zlín – Masters of Rock Café

10.03. SK Zvolen – Rates Sports Hall

11.03. D Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

13.03. D München – Backstage

14.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

15.03. CH Pratteln – Z7

16.03. F Paris – Trabendo *AUSVERKAUFT*

17.03. F Toulouse – Metronum *AUSVERKAUFT*

18.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. E Madrid – La Riviera

Tickets & Infos: www.rhapsodyreunion.com/tour

VIP-Upgrades: www.soundrink.com

RHAPSODY bestehen derzeit aus Fabio Lione (Gesang), Luca Turilli (Gitarre), Dominique Leurquin (Gitarre), Patrice Guers (Bass) und Alex Holzwarth (Schlagzeug).

RHAPSODY sind vor Kurzem auf europäischen Festivals wie dem Graspop Metal Meeting, dem Sweden Rock Festival und dem Leyendas del Rock aufgetreten, wobei sie eine Setlist voller Klassiker wie ‚Emerald Sword‘, ‚Land Of Immortals‘, ‚Dawn Of Victory‘, ‚Lamento Eroico‘, ‚Holy Thunderforce‘ und vielen mehr gespielt haben.

RHAPSODYs Einflüsse reichen von den epischsten Orchestralsoundtracks über klassische Komponisten, wie Vivaldi, Bach, Beethoven und Paganini, bis hin zu Renaissance- und Folkmusik. Diese Elemente haben RHAPSODY zu einer einzigartigen Band in der Welt des Metal gemacht, deren Magie ihnen Fans in aller Welt beschert und viele andere Bands inspiriert hat.

Kommentare

