Don Broco haben heute ihre große UK-Tour für nächstes Jahr angekündigt! Mit ihrem Top 5 Album Technology im Gepäck werden sie hierbei auch ihre bis dahin größte Show in London’s Wembley Arena spielen. Um diese Neugikeiten gebührend zu feiern hat die Band auch ihr brandneues Musikvideo zur Single Greatness veröffentlicht.



Bestellt euch Technology nun hier: http://geni.us/DonBrocoTechnology

Greatness ist das fünfte Video in einer Serie aus surrealen und fantastischen Musik-Clips die Don Broco mit der US Produktionsfirma Dominar Films gedreht haben. Bei dieser Zusammenarbeit hat sich die Band von den traditionellen Musikvideos verabschiedet um spektakuläre kinoreife Meisterwerke wie Everybody, Pretty, Technology oder Come Out To LA zu erschaffen.

Der äußerst unterhaltsame Clip zu Greatness zeigt die Band in einer an Mad Max angelehnten Schlacht. Dramatische Kampfszenen, Game Of Thrones-Verweise, sensationelle Tanzszenen – und all das im apokalyptischen Los Angeles.

Leadsänger Rob Damiani erklärt: „Unser Video zu Greatness findet zehn Jahre nach den Ereignissen in Come Out To L.A. und Technology statt. Mein roboterhaftes Ich liegt in der Wüste begraben und die Erde ist von Aliens geschrumpft worden, doch glücklicherweise ist ein Verbündeter übrig, der mir in der postapokalyptischen Welt zur Seite steht…“

Doch zurück in die Realität: Nach ihrer ausverkauften Headlineshow im Alexandra Palace letzten November sowie zwei ausverkauften Tourneen dieses Jahr (Shows vor mehr als 40.000 Fans in nicht einmal einem halben Jahr) gehen Don Broco, eine der spannendsten britischen Arenabands, mit ihrer UK-Tour 2019 einen weiteren Schritt nach vorne.

Rob Damiani kommentiert die kommende Tour: „Wir freuen uns, unsere bislang größte Tour und gleichzeitig auch unsere allererste Arenatour für nächsten Februar ankündigen zu können! Wir hatten letztes Jahr eine Hammerzeit im Alexandra Palace, weshalb wir umso mehr darauf brennen, unsere komplette Technology-Show in den Rest Großbritanniens zu bringen. Da wir noch nie zuvor in der Wembley Arena gespielt haben, wird das Tourfinale dort erst recht ein Highlight. Ich habe die Foo Fighters einst dort gesehen und bin dabei das erste Mal gecrowdsurft. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich über den Wellenbrecher gezogen worden bin und anschließend wieder nach hinten gelaufen bin, um dasselbe nochmal zu machen. Ich meine, es war insgesamt zehn Mal. Ich liebe diesen Ort!“

Bei allen Shows werden die walisischen Pop-Punk-Helden Neck Deep sowie die US-Metalcore-Truppe Issues als Support dabei sein. Alle Termine findet Ihr unten.

w/ Neck Deep, Issues

01.02. UK Manchester – Victoria Warehouse

02.02. UK Manchester – Victoria Warehouse

03.02. UK Plymouth – Pavilions

05.02. UK Cardiff – Motorpoint Arena

07.02. UK Edinburgh – Usher Hall

08.02. UK Nottingham – Motorpoint Arena

09.02. UK London – Wembley Arena

