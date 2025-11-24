Doomed Patrol: neues Album „Doomsday Parade“ für Dezember angekündigt

Am 4. Dezember erscheint endlich Doomed Patrols mit Spannung erwartetes neues Album Doomsday Parade. Dieses Werk ist ein schockierender, brutaler und unversöhnlich intensiver Ausflug in die Tiefen des Blackened Death Metal. Entstanden aus der kreativen Feder des Schöpfers hinter Magnadur, hebt Doomed Patrol die Schwere auf ein völlig neues Extrem. Während Magnadur bereits intensiv war, geht dieses Projekt noch weiter: wilder, direkter und voll und ganz der reinsten Form des extremen Metals verpflichtet. Doomsday Parade explodiert mit gewalttätigen Riffs, überwältigender Atmosphäre und einem ballistischen Ansatz, der direkt auf den Kern der Brutalität zielt.

“Doomed Patrol is even heavier than Magnadur. It’s different and more brutal and more straight to the ballistic way to perform extreme metal at its purest, I am proud of this project, one song and you’re gonna love it! You can expect full of hard extreme metal from Doomed Patrol upcoming album with few surprises” , sagt Doomed Patrol.

Die Hörer können sich auf einen umfassenden Angriff von hartem, kompromisslosem Extreme Metal über das gesamte Album freuen. Während die Platte sich leidenschaftlich dem Chaos, der Aggression und der rohen Energie widmet, bringt sie auch einige unerwartete Überraschungen mit sich, die die Klangwelt von Doomed Patrol erweitern und neue Facetten ihrer Identität hinzufügen.