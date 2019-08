Double Crush Syndrome: kündigen Death To Pop Tour 2020 an

Double Crush Syndrome kündigen ihre Death To Pop Tour 2020 zusammen mit ihrem neuen, kommenden Album Death To Pop, welches am 25. Oktober 2019 via Arising Empire erscheinen wird an und enthüllen das dazugehörige Album-Cover!

Double Crush Syndrome »Death To Pop Tour 2020«

Präsentatoren:

Musix, Powermetal.de, The Mellow Music, Twilight, Rock Hard Magazin

15.01.20 GB London – Thousand Island

17.01.20 DE Cologne – Helios 37

18.01.20 DE Bochum – Rotunde

19.01.20 DE Frankfurt – Elfer Music Club

21.01.20 DE Munich – Backstage

22.01.20 AU Vienna – Chelsea

23.01.20 CZE Prague – Klub 007 Strahov

24.01.20 DE Leipzig – Bandhaus

25.01.20 DE Berlin – Maze

26.01.20 DE Hamburg – Indra

Tickets: http://bit.ly/2H5BhGV

Double Crush Syndrome live auf dem ZDF Fernsehgarten am 18. August!

Tickets: https://ticketservice.zdf.de/veranstaltungen.html

