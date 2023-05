Duff McKagan: veröffentlicht neue EP und Video „This Is The Song“

Duff McKagan würdigt den Mental Health Awareness Month mit der heutigen Premiere von This Is The Song, einer brandneuen 3-Track-EP, die ab heute bei allen DSPs und Streaming-Diensten erhältlich ist. Der Titeltrack der EP wurde von Martin Feveyear (Mark Lanegan, Brandi Carlile) produziert und wird von einem offiziellen Video begleitet, das am 10. Mai auf YouTube Premiere feierte.

„This Is The Song wurde mitten in einer Panikattacke geschrieben“, schreibt Duff McKagan in einem Statement über die EP. „Ich konnte nicht mehr atmen und nicht mehr klarsehen, aber zum Glück habe ich in letzter Zeit in meiner Akustikgitarre meinen Zufluchtsort gefunden. Wenn ich mich einfach an die Gitarre halte, Akkorde spiele und Melodien summe, kann ich anfangen, mich aus diesem Loch herauszuarbeiten. Diejenigen unter euch, die so etwas noch nie erlebt haben, können sich glücklich schätzen. Für diejenigen unter euch, die wissen, wovon ich spreche: Ihr seid nicht allein!“

Duff McKagan

This Is The Song EP

VÖ: 10.05.2023

Trackliste: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. This Is The Song

2. Pass You By

3. It Can’t Come Too Soon

Das Video zum Titeltrack kann man sich hier ansehen:

This Is The Song hier anhören

This Is The Song ist McKagans erste neue Solo-Musik seit fast vier Jahren und folgt auf sein von der Kritik hochgelobtes zweites Soloalbum Tenderness aus dem Jahr 2019, das von Loudwire zu einem der „50 besten Rockalben“ des Jahres gekürt und vom US Rolling Stone mit dreieinhalb (von vier) Sternen als „ein Album voller Schönheit und Herz“ gelobt wurde.

2019 zog Duff McKagan in sein eigenes Aufnahmestudio, was ihm die lang ersehnte Möglichkeit gab, „endlich Songs weiterzuentwickeln, die ich vielleicht in der Nacht zuvor geschrieben habe, oder an alten Riffs von vor Jahren weiterzuarbeiten. Das ist eine große Sache für mich.“ Neben This Is The Song enthält die neue EP das gefühlvolle It Can’t Come Too Soon (mit Gastvocals von Shaina Sheperd, Sängerin, Songwriterin, Musikpädagogin und Community-Organisatorin aus Seattle) und Pass Me By, welches durch eine Begegnung mit einer bewaffneten Reiterin während einer Motorradtour durch die Cascade Mountains inspiriert ist.

Als Gründungsmitglied von Guns N‘ Roses und Velvet Revolver ist Duff McKagan im Grunde seines Herzens ein Songwriter, der ein wachsendes Repertoire an verletzlichem, tiefgründigem und authentischem Material geschrieben hat. Tenderness, das vom dreifachen Grammy®-Preisträger Shooter Jennings produziert wurde, markierte ein kraftvolles neues Kapitel für den sich ständig weiterentwickelnden Künstler, der gesellschaftliche Missstände und seine eigenen persönlichen Grenzgänge vor einem reichen klanglichen Hintergrund aus Americana-getriebenen Arrangements verarbeitet. Zu den vielen Höhepunkten des Albums gehört der brisante Rocker Chip Away, der vom Maestro selbst, Bob Dylan, außerordentlich gelobt wurde, der den Song kürzlich zu seinem persönlichen Favoriten erklärte.

„Es gibt einen Song von Duff McKagan namens Chip Away, der eine tiefe Bedeutung für mich hat„, sagte Dylan dem Wall Street Journal. „Es ist ein grafischer Song. Chip Away, Chip Away, wie Michelangelo, der einen massiven Marmorstein aufbricht, um darin die Form von König David zu entdecken. Er erbaute ihn nicht von Grund auf, sondern hackte den Stein ab, bis er den König entdeckte. Das ist wie bei meinem eigenen Songwriting, ich ‚über-schreibe‘ etwas, dann hacke ich Zeilen und Phrasen ab, bis ich zum Eigentlichen komme.“

Neben seiner produktiven musikalischen Arbeit ist McKagan der New York Times-Bestsellerautor von It’s So Easy: And Other Lies (2011) und How To Be A Man: (And Other Illusions) (2015) sowie Co-Moderator (mit Susan Holmes McKagan) der beliebten Sirius XM-Radioshow Three Chords & The Truth. Derzeit ist McKagan neben dem mit dem Grammy® Award ausgezeichneten Musiker/Produzenten Andrew Watt und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers ein ständiges Mitglied der sogenannten „Wrecking Crew“, die an aktuellen Alben wie Ozzy Osbournes Ordinary Man (2020), dem mit dem zweifachen Grammy® Award ausgezeichneten Patient No. 9 (2022) und Iggy Pops gefeiertem Every Loser (2023) mitgeschrieben hat. Darüber hinaus ist McKagan – zusammen mit Watt, Smith und Josh Klinghoffer von den Red Hot Chili Peppers – Teil der kürzlich vorgestellten Formation Iggy Pop & The Losers, die Anfang des Jahres mit einer großartigen Performance von Frenzy in der ABC-Sendung Jimmy Kimmel Live! ein viel beachtetes Fernsehdebüt gab (hier streamen).

In diesem Sommer werden auch Guns N‘ Roses wieder auf Welttournee gehen, die am 1. Juni in Abu Dhabi beginnt und im Nahen Osten, Europa und Nordamerika Station macht. Alle Einzelheiten und Tickets gibt es auf www.gunsnroses.com/tour.

Über den Mental Awareness Month:

Seit 1949 wird der Mai als Monat des Bewusstseins für psychische Gesundheit begangen, eine Zeit, in der Unterstützer und Aktivisten der ganzen Welt auf Erkrankungen der psychischen Gesundheit aufmerksam machen. Heute sterben in den Vereinigten Staaten mehr Menschen durch Selbstmord – allein 22 Veteranen jeden Tag – als durch Verkehrsunfälle oder Tötungsdelikte. Leider sind viele Menschen aufgrund des Stigmas, das mit psychischen Erkrankungen verbunden ist, zu beschämt oder verlegen, um die Hilfe zu suchen, die sie für sich selbst oder ihre Angehörigen benötigen. Der Mental Awareness Month ist eine Zeit, in der wir gemeinsam daran arbeiten, dieses Stigma zu durchbrechen. Wir bringen unser Mitgefühl für diejenigen zum Ausdruck, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, und machen auf die bewährten Methoden aufmerksam, die helfen können, ihr Leben zum Besseren zu wenden.

