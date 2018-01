Das aus San Diego stammende Psychedelic Rock-Trio EARTHLESS, dessen letztes Album »From The Ages« (2013) auf zahlreichen Jahresbestlisten landete (unter anderem auch im Rolling Stone- und dem Magnet Magazin), kehrt nun mit einem neuen Album im Gepäck zurück: Am 16. März 2018 werden EARTHLESS ihr neues Album »Black Heaven« via Nuclear Blast veröffentlichen!

Heute gibt die Band schon erste Einblicke in das 6-Songs-starke, 40-minütige Album und veröffentlicht einen Stream ihrer ersten Single, ‚Gifted By The Wind‘. Klickt hier: https://youtu.be/PAMCQt_2R1I.

„Heute präsentieren wir Euch stolz unsere erste Single, ‚Gifted By The Wind‘!“, sagt Drummer Mario Rubalcaba. „Ein sehr lebendiger Song mit einer mächtigen Portion Groove, der Euch das Hirn wegblasen wird! Wir hoffen er gefällt Euch.“ Der Albumopener zeigt den neuen Weg, den die Band auf dem kommenden Album ergründet hat – denn während all‘ seine Vorgänger größtenteils instrumental waren, enthalten gleich vier der sechs neuen Songs Vocals. „Es war nicht geplant, ein Album mit Gesang zu machen“, erklärt Rubalcaba. „Auf unseren vorherigen Alben war Mike [Eginton] für die meisten Riffs verantwortlich, aus denen dann unsere Jams entstanden sind. Dieses Mal hat Isaiah [Mitchell] seinen Pep und seine persönliche Note mit eingebracht, was den größten Unterschied zu unseren letzten Alben ausmacht: Isaiahs Einfluss. Es war ein Risiko für ihn uns seine Gesangsideen zu präsentieren, da er nicht wissen konnte, ob wir es mögen würden. Doch wie alles, was wir machen, hat es sich auch dieses Mal völlig natürlich angefühlt, diesen Schritt zu gehen.“

Das Album kann außerdem ab sofort physisch wie digital hier vorbestellt werden: http://nblast.de/EarthlessBlackHeaven

Bestellt das Album digital und ihr erhaltet außerdem einen Sofort-Download zu ‚Gifted By The Wind‘.

»Black Heaven« wurde mit Produzenten Dave Catching (EAGLES OF DEATH METAL) in den „Rancho de la Luna“-Studios in Joshua Tree, CA aufgenommen.

»Black Heaven« Tracklist:

01. Gifted By The Wind

02. End To End

03. Electric Flame

04. Volt Rush

05. Black Heaven

06. Sudden End

EARTHLESS kündigten außerdem kürzlich eine Europa-Headlinetour an, bei der sie von COMET CONTROL unterstützt werden. Alle Daten findet ihr hier:

03.04. B Kortrijk – Wilde Westen

04.04. UK Bristol – The Fleece -> Tickets

05.04. UK Manchester – Deaf Institute

06.04. UK London – Islington Assembly

07.04. F Paris – Petit Bain

08.04. D Frankfurt – Zoom

10.04. D Munich – Feierwerk (@ Hansa 39)

11.04. D Berlin – Bi Nuu

12.04. S Copenhagen – Pumpehuset

13.04. N Oslo – Blä

14.04. S Gothenburg – Truckstop Alaska (no presales, only doorsales)

16.04. D Hamburg – Molotow

19.04. NL Tilburg – Roadburn*

20.04. NL Tilburg – Roadburn*

21.04. NL Tilburg – Roadburn*

*ohne COMET CONTROL

Kommentare

Kommentare