Enduring Loss - Acorea

Fazit: Mittlerweile dürfte ja bekannt sein, dass ich fast nur auf Shows von Underground-Bands anzutreffen bin und die Szene auch unterstütze, wo ich kann. Solch' ein Album, wie Acorea, beweist mir dann auch wieder mal, dass diese Szene so lebendig ist, dass ich nur jedem, der bislang davor zurückgezuckt ist, empfehlen kann, auch da mal reinzuschnuppern. Es lohnt sich wirklich, hier ist noch so viel Energie, Herzblut und tatsächlich auch Talent zu finden, dass ich nur hoffe, dass das auch noch lange so bleibt.



Anspieltipps: Till You Return, How To Let You Go, Opposite Ways und Set Us Free