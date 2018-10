Engst: Kündigen große Tour mit ROGERS für April 2019 an

Die heißen Pop-Rocker Engst aus Berlin haben kürzlich das Musikvideo zu ihrer zweiten Single ‚Der Moment‚ veröffentlicht und kündigen sich nun zusammen mit Marathonmann als Support für die Mittelfinger Für Immer -Headliner-Tour der Rogers im April 2019 an.

04.04.2019 Hannover – Musikzentrum

05.04.2019 Hamburg – Gruenspan

06.04.2019 Dortmund – FZW

07.04.2019 Weinheim – Café Central

09.04.2019 CH-Zürich – Dynamo

10.04.2019 CH-Lyss – KUFA

11.04.2019 Nürnberg – Z Bau

12.04.2019 Stuttgart – Im Winzemann

13.04.2019 München – Backstage

14.04.2019 AT-Graz – Dom im Berg

17.04.2019 Koblenz – Circus Maximus

18.04.2019 Münster – Sputnikhalle

19.04.2019 Bremen – Tower

20.04.2019 Berlin – Lido

21.04.2019 Leipzig – Conne Island

23.04.2019 Ulm – Cabaret Eden

24.04.2019 Saarbrücken – Garage

25.04.2019 Kassel – Club Arm

26.04.2019 Frankfurt – Das Bett

27.04.2019 Köln – Live Music Hall

Der Vorverkauf ihres Debütalbums Flächenbrand, das am am 26.10. via Arising Empire erscheinen wird, läuft bereits.

Kommentare

