Epica: veröffentlichen Enthüllungsvideo zu „The Last Crusade (Live At Paradiso)“

Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum von Epica sind in vollem Gange. Am 2. September werden die Symphonic-Metal-Titanen ihre ersten drei Alben The Phantom Agony, Consign To Oblivion und The Score, die zu Meilensteinen des Genres und Raritäten auf dem physischen Markt geworden sind, neu auflegen. Jedes Album wird entweder in einer CD-Box, einer Sammler-LP-Box oder als Earbook erhältlich sein und enthält bisher unveröffentlichte Bonustracks für jedes Album sowie die spektakulären Live-Audio- und Videoaufnahmen von Live At Paradiso und We Will Take You With Us.

Gestern kehrte die Band mit der Veröffentlichung ihrer Evergreen-Hymne The Last Crusade, die sie während ihrer legendären Paradiso-Show im Jahr 2006 performte, einmal mehr in die Vergangenheit zurück.

„The Last Crusade wurde in unseren Anfangsjahren sehr oft in Frankreich gespielt, da es die Hymne unseres französischen Fanclubs, dem French Crusade, wurde“, erinnert sich Gitarrist/Growler Mark Jansen. „Dieser Song brachte die Party immer in Schwung, großartige Stimmung in der Menge und tolle Erinnerungen.“

Seht euch jetzt das Live-Video von The Last Crusade hier an:

Mehr zu zu den Jubiläumsausgaben von We Still Take You With Us und Live At Paradiso erfahrt ihr hier:

Epica spielen derzeit auf mehreren großen Sommerfestivals und werden demnächst ihre exklusive und längst ausverkaufte 20th Anniversary Show in Tilburg veranstalten, mit einer gewaltigen Bühnenproduktion, zahlreichen alten und neuen Gästen und einem karriereübergreifenden Set.

Direkt nach diesem arbeitsreichen Sommer werden sie auf eine Nordamerika-Tour mit Sabaton gehen, eine lateinamerikanische Headline-Tour im November und einen ausgedehnten Run durch Europa Anfang 2023 mit Apocalyptica.

Alle bestätigten Tourdaten für Epica:

Festivals

21.07.22 | Release Festival | Athens, GR

29.07.22 | Fezen Fest | Fezen, HU

03.08.22 | Wacken Open Air | Wacken, DE

06.08.22 | Leyendas del Rock Festival XV | Villena, ES

16.08.22 | Orange Metalic Festival | Orange, FR

31.08.22 | Bibelot | Dordrecht, NL | SOLD OUT!

— Epica 20th Anniversary Show –

with Sahara Dust

03.09.22 | Zaal 013 | Tilburg, NL | Sold Out!

— North America Tour with Sabaton –

15.09.22 | The Paramount Theater | Seattle, WA

16.09.22 | The Roseland Ballroom | Portland, OR

17.09.22 | The Roseland Ballroom | Portland, OR

19.09.22 | Revolution | Boise, ID

21.09.22 | The Fox Theater | Oakland, CA

23.09.22 | The Palladium | Los Angeles, CA

24.09.22 | Arizona Federal Theater | Phoenix, AZ

25.09.22 | Brooklyn Bowl | Las Vegas, NV

27.09.22 | The Complex | Salt Lake City, UT

28.09.22 | The Fillmore | Denver, CO

30.09.22 | Southside Ballroom | Dallas, TX

01.10.22 | Bayou Music Center | Houston, TX

03.10.22 | The Ryman Auditorium | Nashville, TN

04.10.22 | The Tabernacle | Atlanta, GA

06.10.22 | The Fillmore | Silver Spring, MD

08.10.22 | ICON | Cincinatti, OH

10.10.22 | The Fillmore | Detroit, MI

11.10.22 | 20 Monroe | Detroit, MI

13.10.22 | The Fillmore | Minneapolis, MN

14.10.22 | The Fillmore | Minneapolis, MN

15.10.22 | Aragon Ballroom | Chicago, IL

17.10.22 | Stage AE | Pittsburgh, PA

18.10.22 | The Fillmore | Philadelphia, PA

21.10.22 | MGM Music Hall | Boston, MA

22.10.22 | Place Bell Arena | Montreal, QC

23.10.22 | Hammerstein Ballroom | New York, NY

— Ωmega Brasileirω Tour –

15.11.22 | Ópera de Arame | Curitiba, BR

16.11.22 | Opinião | Porto Alegre, BR

18.11.22 | Toinha | Brasília, BR

19.11.22 | Audio | São Paulo, BR

20.11.22 | Circo Voador | Rio de Janeiro, BR



— An Evening With Epica –

22.11.22 | Teatro Flores | Buenos Aires, AR

24.11.22 | Teatro Caupolicán | Santiago, CL

26.11.22 | El Teleférico | Quito, EC

27.11.22 | Centro de Convenciones Barranco | Lima, PE





— Epic Apocalypse Tour 2023 –

with Apocalyptica + Wheel

23.01.23 | Sentrum Scene | Oslo, NO

24.01.23 | Berns | Stockholm, SE

25.01.23 | Amager Bio | Copenhagen, DK

27.01.23 | AFAS | Amsterdam, NL

28.01.23 | Georg Elser Halle | Hamburg, DE

29.01.23 | AB | Brussels, BE

30.01.23 | O2 Academy | Bristol, UK

01.02.23 | Rock City | Nottingham, UK

02.02.23 | O2 Academy | Glasgow, UK

03.02.23 | Academy | Manchester, UK

04.02.23 | Roundhouse | London, UK

06.02.23 | Atelier | Luxemburg, LU

07.02.23 | Zenith | Paris, FR

08.02.23 | Le Bikini | Toulouse, FR

10.02.23 | Razzmatazz 1 | Barcelona, ES

11.02.23 | Gamma | Murcia, ES

12.02.23 | La Riviera | Madrid, ES

14.02.23 | Coliseum | Lisbon, PT

12.03.23 | Capitol | Hanover, DE

13.03.23 | Carlswerk Victoria | Cologne, DE

14.03.23 | Schlachthof | Wiesbaden, DE

15.03.23 | MHP Arena | Ludwigsburg, DE

17.03.23 | Komplex 457 | Zurich, CH

18.03.23 | Metropole | Lausanne, CH

19.03.23 | Fabrique | Milan, IT

20.03.23 | Tonhalle | Munich, DE

22.03.23 | Barba Negra | Budapest, HU

23.03.23 | Gasometer | Vienna, AT

24.03.23 | Hala Vodova | Brno, CZ

25.03.23 | Progresja | Warsaw, PL

27.03.23 | B90 | Gdansk, PL

28.03.23 | Columbiahalle | Berlin, DE

29.03.23 | Haus Auensee | Leipzig, DE