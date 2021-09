Evergrey: Verschieben ihre Tour auf 2022

Eigentlich hätte in wenigen Wochen die Recharging Europe-Tour der schwedischen Progressive Metaller von Evergrey starten sollen. Aufgrund der nach wie vor unsicheren Veranstaltungsituation müssen nun auch diese Shows – wie die so vieler anderer Kollegen auch – auf 2022 geschoben werden.

Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Ansonsten bietet die Tourverschiebung – neben der neuen Termine an sich natürlich – auch einige kleine Neuerungen: Der Name der Gastspielreise ändert sich in European Tour 2022. Anstatt Witherfall und Dust In Mind werden die Bands Fractal Universe und Virtual Symmetry als Special Guests mit von der Partie sein.

Das Wichtigste dabei aber: wo erstklassiger Progressive Metal draufsteht, wird auch weiterhin erstklassiger Progressive Metal drin sein. Denn für den stehen die Schweden seit 1993. Ihre düstere Grundstimmung, ihre nachdenkliche Art zu texten gepaart mit brillanter musikalischer Versiertheit sind das Markenzeichen der Göteborger. Mit Escape Of The Phoenix erschien im Februar das neue, mittlerweile zwölfte Studioalbum, das im Herbst 2022 natürlich auch Bestandteil der Shows sein wird.

Mit Fractal Universe gesellen sich Progressive Death Metaller aus dem französischen Nancy zum Line Up. Die erst 2014 gegründete Band ist bei Metal Blade zuhause und veröffentlichte 2021 ihr letztes Album The Impassable Horizon.

Virtual Symmetry stammen aus der Schweiz und Italien und stehen für Progressive Metal. Die Band teilte sich 2015 bereits schon einmal eine Bühne mit Evergrey. 2020 erschien ihr letztes Album Exoverse, ein aufwändiges Konzeptwerk, das insgesamt zwei Jahre Arbeit beanspruchte.

„In Anbetracht der aktuellen Situation ist eine Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich einfach nach wie vor nicht realisierbar“, äußert die Band ihr Bedauern dazu. „Nach wie vor gibt es viel zu viel Planungsunsicherheit und zu viele Risiken. Aber wir sind auch sehr sicher, dass wir zur gleichen Zeit im nächsten Jahr wieder normal touren können und aus allen Rohren Vollgas schießen können werden. UUUUND wir werden bis dahin ein brandneues Album haben! Also zwei Alben in einer Tour. Gar nicht so blöd, oder?“

