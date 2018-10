Exilia – Melden sich zurück! Brandneue Single Feel The Fire erscheint am 31. Oktober

Exilia sind, nachdem es einige Zeit still um sie geworden war, mit neuer Single Feel The Fire zurück. Die Formation um die stimmgewaltige Sympathieträgerin Masha Mysmane veröffentlicht die Single als Vorgeschmack auf ihr neues Album, welches für kommendes Jahr eingeplant ist. Ab 31. Oktober wird die Single zunächst exklusiv über Eine der wohl charismatischsten Bands der Rockszene meldet sich lautstark zurück: die Italiener vonsind, nachdem es einige Zeit still um sie geworden war, mit neuer Singlezurück. Die Formation um die stimmgewaltige Sympathieträgerinveröffentlicht die Single als Vorgeschmack auf ihr neues Album, welches für kommendes Jahr eingeplant ist. Ab 31. Oktober wird die Single zunächst exklusiv über www.exiliamusic.com erhältlich sein. Ab 2. November erscheint der Song dann auch auf allen gängigen digitalen Kaufportalen.

Eine exklusive Videopremiere ist seit Montag, 17 Uhr, bereits hier zu sehen: https://www.facebook.com/ExiliaMusic

Mit ihrer eigenständigen Mixtur aus Crossover und Alternative Metal zählen Exilia bis heute zu den richtungweisenden Bands des Genres. Etliche Club-Überhits wie Stop Playing God oder Coincidence pflastern ihren Weg. Etliche ihrer Singles dienen als Soundtracks. So dient beispielsweise Your Rain als Soundtrack der TV-Serie Grey’s Anatomy. Can’t Break Me Down und Coincidence schafften es in den Film Der Clawn. Der Track Unconventional ist einem Werbespot von Adidas für Extremsportarten zu hören.

Das dem Stück Kill Me untermalt eine Dokumentation von Amnesty International, in der es um das grausame Schicksal, Folter und Missbrauch von Guantanamo-Häftlingen geht. Soziales Engagement liegt den Exilia-Musikern generell sehr am Herzen. Immer wieder macht sich die seit vielen Jahren vegan lebende Masha auch für Tierschutz und Tierrechte stark.

Exilia, die bereits die Bühne mit Größen wie Rammstein, Pink oder Drowning Pool geteilt haben, warten auf Feel The Fire mit einer höchst zeitgemäßen Produktion auf, die deutlich macht, dass der charismatische, charakterstarke Sound des Quintetts aus der italienischen Mode-Metropole Mailand auch knapp zwei Jahrzehnte nach Bandgründung nach wie vor den Zahn der Zeit trifft.

