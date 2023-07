Fortíð: veröffentlichen Video-Single „Uppskera“ aus dem kommenden Album „Narkissos“

Das isländische Metal-Trio Fortíð veröffentlicht die Video-Single Uppskera („Ernte“) als ersten Vorgeschmack auf das kommende neue Album Narkissos.

Narkissos wird voraussichtlich am 13. Oktober 2023 veröffentlicht.

Gegen die Sommerhitze hilft das Video Uppskera, das bereits jetzt hier angesehen werden kann:

Fortíð kommentieren Uppskera: „Dieser Song beginnt mit den letzten Versen des Gestaþáttur* aus Hávamál„, erklärt Mastermind Einar Thorberg Guðmundsson. „Das Gedicht lässt sich in etwa so übersetzen: ‚Das Vieh stirbt, die Verwandten sterben, / Du selbst stirbst, / Aber der Ruf stirbt nie, / Von einem, der ihn verdient hat. / Das Vieh stirbt, die Verwandten sterben / Du selbst stirbst / Aber ich weiß, was niemals stirbt / Und das sind die Taten eines Toten“. Der Song setzt die Reise in die Gedankenwelt eines Mannes fort, dessen Ruf durch seine vergangenen Taten ruiniert ist. Und wie der Titel Uppskera („Ernte“) andeutet, erntet dieser Mann, was er gesät hat, aber er macht andere für sein Unglück verantwortlich. Sein Name wird nicht geehrt werden, nachdem er diese Welt verlassen hat.“

*Gestaþáttr, der „Teil des Gastes“, ist der erste Abschnitt des altnordischen Gedichts Hávamál („Worte des Hohen“). Die Strophen enthalten hauptsächlich Verhaltensratschläge für Gäste und Gastgeber, aber auch allgemeine Weisheiten. Es wird allgemein angenommen, dass mit dem „Hohen“ der Gott Óðinn (Odin) gemeint ist, und das Gedicht soll einen Einblick in die moralischen Werte der vorchristlichen nordischen Gesellschaft geben.

Narkissos – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Narkissos

2. Drottnari

3. Vefurinn Sem Ég Spinn

4. Uppskera

5. Þúsund Þjáninga Smiður

6. Rotinn Arfur

7. Illt Skal Með Illu Gjalda

8. Tímans Ör

9. Við Dauðans Dyr

Mit Narkissos legen Fortíð ein zeitgemäßes Metal-Album vor, das die Isländer sowohl musikalisch als auch textlich auf einen neuen Höhepunkt führt und durch die konsequente Betonung von Substanz statt Stil sein Publikum finden wird.

Erscheinungstermin: 13. Oktober 2023

Label: Lupus Lounge

Stil: Islandic Metal

Recording Line-Up:

Einar Thorberg Guðmundsson – Gesang, Gitarren, Synthesizer

Kári Pálsson – Bass

Kristján Einar Guðmundsson – Schlagzeug

Gastmusiker:

Niilo Sevänen (Insomnium) – Gesang bei Narkissos

Øystein Hansen – akustische Gitarre bei Illt Skal Með Illu Gjalda

Recording und Editing: E. Thorberg im EHP Studio, Reykjavik, Island

Drum-Recording: Kjartan Baldursson

Mixing: Teemu Aalto, Teemu Aalto Music Productions

Mastering: Jaime Gomez Arellano,Orgone Studios

Artwork & Layout

Laura Diamond und E. Thorberg, Electric Horizon Art Studio

Verfügbare Formate – Narkissos:

– Gatefold-LP auf schwarzem Vinyl und auf rauchmarmoriertem Vinyl

– Digipak-CD

Für jeden, der die mittlerweile mehr als 20-jährige Karriere von Fortíð verfolgt, war der Schriftzug eines nicht nur großartigen, sondern eines rundum herausragenden Albums schon immer deutlich an der Wand zu sehen. Mit ihrem siebten Album Narkissos hat das isländische Trio es nun endlich geschafft und ein Meisterwerk abgeliefert, das in den Jahresendlisten ganz oben stehen sollte.

Was also ist anders? Wie so oft sind die tatsächlichen Veränderungen nicht so offensichtlich. Fortíð machen einfach alles noch besser, als sie es bisher schon getan haben. Möglicherweise hat ihre lockere Herangehensweise an ein bestimmtes Genre des Metals endlich alle Grenzen hinter sich gelassen. Die Isländer schmieden melodisches Riffing aus Black-, Death-, Thrash- und Heavy-Metal-Fäden zu einer einzigen scharfen Waffe. Ein bestimmter Sound ist nicht das Ziel, sondern alle sind in erster Linie dazu da, den Songs zu dienen. Das Ergebnis: Narkissos bietet neun eingängige und feurige Metal-Hymnen.

Mit der ambitionierten Völuspá-Albumtrilogie, die von 2003 bis 2010 veröffentlicht wurde, legten Fortíð die musikalischen Koordinaten ihrer langen Reise fest. Ihre frühe Kombination aus hartem Black- und Death-Metal-Riffing mit einer Prise Thrash und einem Hang zu epischen Melodien, vielseitigem Gesang sowie einer kräftigen Dosis „isländischem Sound“ wurde auf dem gefeierten Pagan Prophecies (2012) und dem folgenden 9 (2015) Album kontinuierlich verfeinert. Mit dem düsteren und tödlichen World Serpent (2020) schlugen Fortíð den aktuellen Kurs ein, der über die Zwei-Track-EP Dómur Um Dauðan Hvern (2022) direkt zu Narkissos führt.

Textlich bleiben Fortíð auf altnordischem und heidnischem Kurs, obwohl sich der Albumtitel auf den altgriechischen Mythos von Narkissos bezieht, einem für seine Schönheit berühmten Jäger aus Böotien, der sich in sein eigenes Spiegelbild in einem Wasserbecken verliebte. Guðmundsson hat in einem nordischen Kontext einen Faden über eine Figur mit der so genannten narzisstischen Persönlichkeitsstörung gewoben, der sich wie ein roter Faden durch Narkissos zieht. Das Album schildert seinen Lebensweg von einem jungen und gewalttätigen Menschen, der mit den Menschen wie mit Figuren auf einem Schachbrett spielt. Als sein wahres Wesen zum Vorschein kommt, wird er wütend, paranoid und voller Selbstmitleid, bis er als alter, einsamer Mann endet, den alle längst aufgegeben haben.

Fortíð online:

