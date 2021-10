Firewind: veröffentlichen „New Found Power“ Single/Musikvideo

New Found Power – der Titel ihrer neuen Single (und Musikvideo) beschreibt perfekt den aktuellen Geist der griechischen Power Metal-Meister Firewind. Die jüngste Inkarnation der vom ehemaligen Ozzy Osbourne-Axeman Gus G. angeführten Band kann seit 2019 mit Sänger Herbie Langhans (Avantasia) aufwarten. Sein Einstieg bei Firewind verlieh der Truppe neue Energie und nach der Veröffentlichung des neuesten (selbst betitelten) Albums im Mai 2020 (Review hier) führt nun die neue Single New Found Power das Firewind-Erbe mit einem kraftvollen, positiven Power-Metal-Track von höchster Qualität fort.

New Found Power wird auch Teil der AFM Records Label-Compilation 25 Years Metal Addiction sein, die 30 seltene oder bisher unveröffentlichte Tracks enthält und als 2CD Digipak erscheint (VÖ: 29. Oktober).

„Wir haben uns kürzlich in unserem Proberaum in Thessaloniki, Griechenland, getroffen, um das zu filmen, was wir alle so sehr vermisst haben: zusammen zu spielen. Deshalb kommt das New Found Power-Musikvideo auch ohne ausgefallene Effekte oder ähnliches daher: Es sind einfach nur wir vier, die diesen coolen neuen Song spielen und genau das in Zügen genießen“, kommentiert Gus G..

„Wir hoffen, all unsere Fans auf der kommenden Jubiläums-Tour zu sehen. Unsere letzte Tour liegt (Corona-bedingt) schon viel zu lange zurück und wir können es kaum erwarten, 20 Jahre Firewind mit einer großen Reise durch unsere Geschichte zu feiern“.

Firewind – Still Raging: 20th Anniversary Tour – Europa 2022

+ Special Guest: Eleine (+), Arenia (*)

02.03 Murcia / ES – Garaje Beat*

03.03 Barcelona/ ES – Sala Zowie*

04.03 Zaragoza / ES – Sala Lo Intento*

05.03 Vitoria/ ES – Urban Rock Concept*

06.03 Madrid/ ES – Sala Rockville*

07.05 Malmö / SWE – Plan B+

08.05 Stockholm / Swe – Hus 7+

10.05 Oslo / No – John Dee+

11.05 Gothenburg / Swe – Valand+

12.05 Kolding / Dk – Godset+

13.05 Rodovre / DK – Viften+

15.05 Hamburg / DE – Knust+

17.05 Köln / DE – Kantine+

18.05 Enschede / NL – Metropool+

19.05 Berlin / DE – Lido+

20.05 Breslau / PL – A1+

21.05 Warschau / PL – Progressia+

22.05 Vilnius / LT – Vakaris+

24.05 Wien / AT – Szene+

25.05 Frankfurt / DE – Das Bett+

26.05 Uden / NL – De Pul+

Eintrittskarten: https://bnds.us/663bll