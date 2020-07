Fleshgod Apocalypse: streamen komplettes Konzert live aus dem Bloom Studio am 01.08.

Die italienischen Meister des Symphonic Death Metals Fleshgod Apocalypse werden am 1. August zusammenfinden, um ein exklusives Livekonzert aus den Bloom Studios von Rom zu streamen. Die Show beginnt um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und Tickets sind ab jetzt hier erhältlich: https://hardimpactmusicinc.ticketspice.com/fleshgod-apocalypse-live-at-bloom-studio-.

Fleshgod Apocalypses Leadsänger und Multiinstrumentalist Francesco Paoli kommentiert das anstehende Konzert:

„Wie ihr alle wisst, wurden unsere Shows und Touren auf Grund der aktuellen Situation nach 2021 verschoben. Um die Lücke zu füllen, haben wir uns deshalb entschieden, euch ein exklusives Livestream-Konzert zu präsentieren, das wir hier in den Bloom Studios in Rom aufnehmen werden.

Live zu spielen repräsentiert die gesamte Essenz unserer Band und unser Dasein als Musiker. Und wir vermissen es unglaublich in Zeiten wie diesen. Deshalb freuen wir uns darauf, endlich wieder in direkten Kontakt mit unseren Fans treten zu können – und das auf die sicherste Art und Weise. Wir sehen uns am 1. August!“

Fleshgod Apocalypse haben kürzlich das einjährige Jubiläum ihres aktuellen Albums gefeiert, das im Mai 2019 erschien.

Kauft oder downloadet das von Kritikern gefeierte Veleno unter www.nuclearblast.com/fleshgodapocalypse-veleno.

Sugar Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Xmq3iyW02b8

Carnivorous Lamb offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=3RMEoOl80SM

Healing Through War offizielles Livevideo: https://www.youtube.com/watch?v=mviUmbrvAP0

Worship And Forget offizieller Visualizer: https://youtu.be/Rx67BcnDk9c

The Fool offizielles Livevideo: https://youtu.be/yYJ4UmxGrIk

Italienisch für ‚Gift‘, stellt Veleno das erste Fleshgod Apocalypse-AlbumNuclear Blast GmbH in drei Jahren und damit den Nachfolger des vielgelobten King (2016) dar. Der ‚Metalteil‘ des Werks wurde gemeinsam mit Langzeitkollaborateur Marco Mastrobuono im Bloom Recording Studio sowie im Kick Studio in Rom, Italien aufgenommen. Der ‚Orchesterteil‘ (die Ensembles) wurde dahingegen im Musica Teclas Studio in Perugia eingespielt. Seinen Feinschliff in Form von Mix und Mastering erhielt Veleno schließlich vom grammynominierten Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Epica) in dessen Hansen Studios in Dänemark. Die gesamte Albumproduktion dauerte laut Paoli rund drei Monate. Das Artwork der Platte stammt von Travis Smith (Avenged Sevenfold, Opeth, Katatonia).

Für weitere Informationen:

www.Fleshgodapocalypse.com

www.facebook.com/fleshgodapocalypse/

www.twitter.com/FApocalypse

www.instagram.com/fleshgodofficial

www.youtube.com/FleshgodApocalypse