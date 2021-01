Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut: ist Oleg die neue Hoffnung für deutsche Konzertsäle?

Zu den Ansteckungsgefahren durch Aerosole in Konzerthäusern und Kulturstätten wird schon eine ganze Weile ausgiebig geforscht. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Mund/Nasen-Schutz plus Belüftungsanlage – und schon ist eine Corona-Infektion so gut wie ausgeschlossen! Das behauptet nun zumindest das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut mit Sitz in Berlin, das drei Tage lang die räumliche Ausbreitung von CO2 und Aerosolen im Zuschauerraum des Konzerthauses Dortmund untersuchte.

Ziel der Studie war, wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, denn die benötigt die Politik dringend, um über Maßnahmen beim Infektionsschutz in Kulturstätten zu entscheiden, erklärt Konzerthaus-Indendant Raphael von Hoensbroech.

Im Rahmen der Studie ließ man Oleg drei Tage lang im Saal des Dortmunder Konzerthauses Platz nehmen. Oleg atmet – wie ein Mensch. Oleg ist ein Zuschauer-Dummy, der menschliches Atmen simulieren kann und dabei Aerosole verbreitet. Und genau das hat Oleg nun im Auftrag des Forschungs-Team getan, an verschiedenen Positionen im Saal, mal mit und mal ohne Maske. Während der gesamten Studie wurden ausreichend Daten gesammelt und die fallen laut Heinz-Jörn Moriske, Direktor des Umweltbundesamtes, sehr erfreulich aus. Besser noch, er bezeichnet die Studie als eine hervorragende Untersuchung mit viel Aussagekraft, die genau die Informationen geliefert hätte, die benötigt würden.

Das Ergebnis bedeutet somit auch eine Perspektive für viele andere Kulturstätten, in denen vergleichbare Rahmenbedingungen herrschen. Die vorhandene zentrale Belüftungsanlage sowie das Tragen eines Mund/Nasen-Schutzes soll die Aerosol- und CO2-Belastung so stark verringern, das theoretisch eine Vollbesetzung im Saal denkbar ist. Empfohlen wird aber dennoch eine Belegung im Schachbrettmuster, wenn man Zuwege und Foyers mit einbezieht. 50% des Saales dürfte also demnach problemlos besetzt werden. Zudem hätte das Schachbrettmuster den großen Vorteil, dass Masken im Inneren auch abgenommen werden können, denn so gäbe es ja keinen Vordermann, der gefährdet werden könne. Tröpfchen beim Ausatmen erreichen den Vordermann nicht, so ist es in den Ergebnissen der Studie zu lesen. Vielmehr sollen sie durch eine lüftungstechnische Anlage vertikal nach oben geführt und direkt zur Abluft an die Decke abtransportiert werden. Zudem soll ein großes Raumvolumen helfen, die Aerosole zu verdünnen.

In Häusern, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können durch das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut zusätzliche Studien mit wenig Aufwand durchgeführt werden. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat schon entsprechend gehandelt und hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die, mit Blick auf die große Relevanz der Belüftung auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, eine differenzierte Öffnungsstrategie erarbeiten soll, so erklärt die NRW Kultur- und Wissenschaftsministerin Pfeiffer-Poensgen. Teil dessen sei auch eine breit angelegte Analyse der Wirksamkeit von Belüftungssystemen seit Ende des letzten Jahres. Zumindest sei das alles ein wertvoller Baustein für die Bemühung, den Spielbetrieb auch in Pandemiezeiten zu ermöglichen, so Pfeiffer-Poensgen weiter.

Ob allerdings solch ein Instrumentarium zur Wiedereröffnung dann wirklich politisch eins zu eins umgesetzt wird, das ist eine andere Frage, so Moriske.

Die Ergebnisse der Studie im Detail: