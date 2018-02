Fu Manchu – Clone Of The Universe

„Fu Manchu klonen ihr Stoneruniversum selbst“

Artist: Fu Manchu

Herkunft: Orange County / Kalifornien (USA)

Album: Clone Of The Universe

Genre: Stoner Rock

Spiellänge: 37:55

Release: 09.02.2018

Label: At The Dojo

Link : https://fu-manchu.com/

Bandmitglieder :

Guitar, Voices – Scott Hill

Bass – Brad Davis

Guitar – Bob Balch

Drums – Scott Reeder

Tracklist :

1. Intelligent Worship

2. (I’ve Been) Hexed

3. Don’t Panic

4. Slower Than Light

5. Nowhere Left To Hide

6. Clone Of The Universe

7. Il Monstro Atomico

Fast vier Jahre ist es her, seitdem die Stoner Pioniere Fu Manchu mit Gigantoid ihren letzten Longplayer vorlegten. Im Jahre 2018 ist es dann endlich wieder so weit. Fu Manchu legen mit Clone Of The Universe einen neuen Longplayer hin. Es ist bereits ihr Zwölfter seit ihrer Gründung 1987.

Den Longplayer gibt es als Silberling (CD) und als Vinyl. Erschienen auf dem bandeigenen Label At The Doja. Auf der Shopseite der Band auch erhältlich auf Blue / Black Vinyl mit Sticker und zweiseitigen Photo / Info Sheet. Zusätzliche Lyric Sheets für jeden der sieben Songs, so wie Scott Hill sie handschriftlich niederschrieb.

Mit ihrem neuen Album bringen Fu Manchu natürlich nichts Neues. Das wollen die Fans auch nicht. Mit Clone Of The Universe werden die alten Pfade weiter betreten und die Erwartungen der Fans bedient. Der Titel des Longplayers sagt es schon für sich. Auf diesem Album klonen Fu Manchu sich selbst. Ja und das Universe steht für die Stonergemeinde, zu deren Ursprung Fu Manchu gewiss gehören.

Die Wüste und die heiße Sonne Kaliforniens sind in diesem Sound allgegenwärtig. Es gibt Stoner Rock mit simpel gestrickten Riffs und druckvollen Gitarrensound. Oft langsame zähflüssige Rhythmen donnern uns um die Ohren. Allerdings sind, wenn man genau hinhört, hier und dort ein wenig Hardcoreanklänge zu vernehmen. Denn aus diesem Genre kommt die Band ja ursprünglich.

Sieben Songs bringen uns die Kalifornier auf dem Longplayer zu Gehör, der nicht einmal 38 Minuten lang ist. Da habe ich schon andere Scheiben vorliegen gehabt, die die jeweiligen Bands als EP bezeichnet haben. Das ist aber einer der wenigen kritischen Punkte. Denn sonst haut die neue Scheibe richtig gut rein. Alle Stoner können sich freuen und hier bedenkenlos zugreifen. Die ersten sechs Songs bieten uns typischen Stoner à la Fu Manchu, so wie er schon vor 5, 10 oder 20 Jahren klang. Der letzte Song von Clone Of The Universe bildet dann das Hauptwerk und das Außergewöhnliche an diesem Album. Der Song Il Mostro Atomico ist satte 18 Minuten lang und füllt auf der Vinyl LP die komplette B-Seite. Und was für ein Song, ein wahres Atommonster, monumental und monsterhaft. Mitgeholfen bei diesem Monstertrack hat kein geringerer als Rush-Gitarrist Alex Lifeson. Das Ding haut wirklich rein. Ganz so, wie ich den Stoner Rock mag. Schleppend, grooviger Rhythmus und aufheulender Gitarrensound. Der Bass dröhnt und zermalmt dir das Hirn. Das ist Stoner pur.

Im März dieses Jahres promoten Fu Manchu ihr Album Clone Of The Universe mit einer Tour in Deutschland. Das dürften Pflichttermine für die Stonergemeinschaft sein.

Fu Manchu - Clone Of The Universe Fazit: Fu Manchu wissen, wer Sie sind und sie bringen die bewährte Formel nicht durcheinander. Das Album reiht sich ohne auszubrechen in die Folge ihrer bisherigen Releases ein. Dieses Album ist so zeitlos wie die Band selbst. Die Fangemeinde wird es freuen.



Anspieltipp: Il Monstro Atomico Juergen S. 8.6 2018-02-18 8.6 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

