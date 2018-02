Dark Tranquillity – Support Equilibrium / Special Guests – am 24.03.2018 im JUZ in Andernach (Vorbericht)

Headliner: Dark Tranquillity

Vorband(s): Equilibrium / Special Guests

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 24.03.2018

Kosten: 25 € VK, 30 € AK

Genre: Melodic Death Metal, Pagan Metal, Epic Metal

Besucher: ca. 500

Veranstalter: A Chance For Metal (www.acfmf.de)

Link: https://www.facebook.com/events/1982772035382756/

Im JUZ in Andernach ist im März 2018 schwer was los. Am 10.03.2018 sind Memoriam im JUZ. Zwei Wochen später, am 24.03.2018, wird noch einer draufgesetzt. Dark Tranquillity aus Göteborg / Schweden geben sich die Ehre in Andernach einzukehren.

Dark Tranquillity, die Melodic Death Institution, beehrt uns auf ihrer Atoma European Tour mit wenigen Tourdaten auch in Deutschland. Einer davon ist der 24.03.2018 in Andernach. Da kann man wirklich stolz sein, dass es den Organisatoren gelungen ist, die Schweden nach Andernach zu lotsen. Sie gehören neben In Flames, At the Gates und Soilwork zu den prägenden Bands der sogenannten Göteborger Schule des Melodic-Death-Metal. Mächtig gespannt sind wir auf die Liveumsetzung ihres letzten Albums Atoma.

Als Support fungieren Equilibrium aus Bayern. Die Band, bei der von der Gründungsbesetzung nur noch René Berthiaume (Gitarre, Keyboard) übrig geblieben ist, bietet uns Epic und Pagan Metal. Equilibrium spielten ihr erstes Konzert 2001 in einer Kirche in Maisach (Bayern). Ursprünglich war geplant, nur ein einziges Konzert zu spielen und anschließend die Band wieder aufzulösen, wovon man dann aber absah. Das ist gut so. Equilibrium haben mittlerweile ihren Weg gemacht und sind aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Sie sind auf allen Open Airs der Metal Szene vertreten.

Zu den beiden Urgesteinen Dark Tranquillity und Equilibrium wird sich noch ein weiter Act gesellen, der bisher noch nicht bekannt gegeben ist.

Das JUZ in Andernach steht am 24.03.2018 für ein weiteres Metal Event der absoluten Spitzenklasse bereit und freut sich auf eine Menge hungriger Fans!

