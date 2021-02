Gatecreeper: kündigen erstes Livestream-Konzert für den 20.02. an

Gatecreeper, die neu bei Nuclear Blast gesignten Death-Metal-Helden, kehren endlich auf die Bühne zurück und kündigen ihr erstes Livestream-Konzert an, das am 20. Februar um 03:00 Uhr CET live aus dem Crescent Ballroom in Phoenix, AZ übertragen wird.

Tickets gibt es ab sofort auf Gatecreeper.com.

Direkt nach Ende des Livestreams tritt eine Video-On-Demand-Phase in Kraft und man kann sich als Ticketkäufer die Show noch bis zum 22. Februar um 8:59 Uhr CET anschauen.

Über ihre bevorstehende Performance sagt Sänger Chase Mason:

„Seit unserer letzten Show ist über ein Jahr vergangen und wir können es kaum erwarten, wieder zusammen zu spielen. Leider ist es nicht möglich, das in einem vollen, verschwitzten Club zu tun, aber wir arbeiten hart daran, dass dieser Livestream so nah wie möglich an das echte Erlebnis herankommt. Wir hoffen, dass ihr Circle Pits in euren Wohnzimmern startet oder auf eurer Couch zusammen mit uns headbangt.“

Hier gibt es einen Livesteam Teaser: https://fb.watch/3xi5FYka-k/

Gatecreepers bevorstehender Livestream-Auftritt findet im Rahmen der Kampagne zu ihrer kürzlich veröffentlichten, von der Kritik gefeierten EP An Unexpected Reality statt, die bei Closed Casket Activities erhältlich ist: http://smarturl.it/anunexpectedreality

Gatecreeper Line-Up:

Chase “Hellahammer” Mason – Vocals

Eric “The Dark Cowboy” Wagner – Guitar

Israel Garza – Guitar

Sean Mears – Bass

Matt Arrebollo – Drums

https://www.facebook.com/gatecreeper/

https://www.gatecreeper.com/

Quelle: Nuclear Blast GmbH