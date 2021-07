Name: Gin `Em All – Premium Dry Gin

Herkunftsland: Deutschland

Firma: EMP (Exklusiv)

Art des Getränks: Gin

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.emp.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 41,5 %

Heute starten wir in unsere Metaldrinks mit dem ersten EMP (Exklusiv) Produkt. Gin `Em All heißt der gute Stoff und bringt euch den klassischen Gin-Geschmack nach Hause. Mit der typischen Pommesgabel im Design und dem schwarzen Hintergrund bereits was für’s Auge – für die Rockstars von morgen. Spaß beiseite, die Aufmachung ist edel, nicht überladen und transportiert Rock / Metal Spirit, wofür das Unternehmen aus dem Emsland steht. Das verantwortliche Lebensmittelunternehmen ist die Rheinspiration GmbH aus Dormagen. Seit etwas über einem Jahr kann man die Spirituose im EMP Shop erwerben. Die schwarzmattierte Flasche umfasst 0,5 Liter. Bei einem Alkoholgehalt von 41,5 % Vol. dreht der Gin in völlig normalen Fahrwassern seine Kreise bzw. headbangenden Köpfe. Der Geschmack soll laut Hersteller fruchtigen Premium Dry Gin in die Gläser zaubern und eine ausgewogene Wacholder-Note besitzen, der wir in den nächsten Zeilen auf den Grund gehen.