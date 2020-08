Gojira: teilen Standalone-Single „Another World”

Die zweifach Grammy-nominierte Band Gojira hat eine neue Single namens Another World geteilt. Der Standalone-Track ist ab sofort bei allen Streaming-Plattformen erhältlich und wird von einem animierten offiziellen Musikvideo begleitet, das unter der Regie von Maxime Tiberhgien und Sylvain Favre gedreht wurde und im offiziellen YouTube-Kanal von Gojira angesehen werden kann. Die Veröffentlichung markiert die erste neue Musik der Band seit ihrem Grammy-nominierten Album Magma 2016.

Sänger, Gitarrist und Produzent Joe Duplantier sagt über den Song: “It is with great excitement that we’re presenting our new track Another World. Ferdinand Magellan: ‘It is with an iron will that we’ll embark on the most daring of all endeavors, to meet the shadowy future without fear and conquer the unknown.’ Is humanity doomed, or will we survive nature’s wrath? Take a glimpse into our shadowy future by watching our take on 1968’s Planet Of The Apes… Another World!”

2021 wird die mit Spannung erwartete Support-Tour von Gojira durch Nordamerika nachgeholt. Eine Übersicht aller Termine gibt es unter www.gojira-music.com.