Filmtitel: Grantchester – Weihnachten In Grantchester

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 65 Minuten

Genre: Krimiserie

Release: 08.11.2019

Regie: Edward Bennett

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

James Norton, Robson Green, Morven Christie, Tessa Peake-Jones, Ai Weaver

Die britische Krimiserie Grantchester macht vor Weihnachten nicht Halt und bringt einen kurzen Output von etwas einer Stunde raus, um die harmonische Zeit mit einem Mord zu versüßen. Über die Edel Germany GmbH findet die kurze Produktion seit Anfang November seinen Weg zu uns nach Deutschland. Die frische Krimireihe ist aktuell sehr beliebt, daher kaum verwunderlich, dass man vom großen Jahresabschlussgeschäft einen Happen abhaben möchte.

Die Story von Grantchester – Weihnachten in Grantchester:

Grantchester, 1954: Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe, und sogar der Traum von einer weißen Weihnacht soll in Erfüllung gehen. Für den Pfarrer Sidney Chambers (James Norton) ist dies die arbeitsintensivste Zeit des Jahres, er jagt von einer festlichen Veranstaltung zur nächsten. Was ihm sehr gelegen kommt, da er weniger Zeit hat, über seine verflossene Geliebte / geliebte Amanda (Morven Christie) nachzudenken. Doch das Verbrechen macht auch vor der Weihnachtszeit nicht Halt. Nachdem eine verzweifelte Braut über das Verschwinden ihres zukünftigen Ehemannes berichtet, beginnen Sidney und Geordie mit der Suche, doch sie fischen in trüben Gewässern. Als der angehende Bräutigam tot, mit den Eheringen in seinem Mund auftaucht, ist Geordie entsetzt – der Mord zeigt viele Parallelen zu einem ungelösten Mordfall von vor neun Jahren.