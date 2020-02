Headbangers Open Air: vorläufige Tageseinteilung steht fest

Das 23. Headbangers Open Air vom 23. – 25.07.2020 nähert sich und die vorläufige Tageseinteilung steht. Mit einem fetten Donnerstag geht es in Brande-Hörnerkirchen (Kreis Pinneberg) los:

Cinderella`s Tom Keifer (USA)

Uli Jon Roth (D)

Anthem (Jp)

I.N.C. Indestructible Noise Command (USA)

Lady Beast (USA)

Smoulder (Can)

Night Laser (D)

Freitag, 24.07.2020:

Vicious Rumors (USA)

Pentagram (USA)

Leatherwolf (USA)

Intruder (USA)

Siren (USA)

Culprit (USA)

Three Tremors (USA/UK)

Stallion (D)

Dun Ringill (Swe)

Samstag, 25.07.2020:

Heathen (USA)

Fifth Angel (USA)

Seven Witches (USA)

Blitzkrieg (UK)

Ironflame (USA)

Pyracanda (D)

Airforce (UK)

Icarus Witch (USA)

Old Mother Hell (D)

Der Samstag mit Heathen als Headliner dürfte für Fans von Exodus mehr als nur interessant sein. So sind doch beide Gitarren von Heathen in den letzten Jahren mit Exodus getourt. Lee Altus spielt schon seit 2005 sowohl bei Exodus wie auch bei Heathen. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Band. Er war allerdings auch einige Jahre bei der deutschen Industrial Band Die Krupps aktiv. Kragen Lum vertrat in den letzten Jahren Gary Holt (half bei Slayer aus) bei Exodus auf den europäischen Touren. Auch Sänger David White ist seit den Anfängen von Heathen mit dabei. Als weitere Member sind zu erwarten: Jason Viebrooks (ex. Grip Inc) am Bass und Jon Dette (Session Drummer, u.a. bei Anthrax und Slayer) am Schlagzeug.

Sonstige Infos:

Letzte Xmas Pakete sind noch übrig! (Karte mit Shirt für 64,- € in S, 2XL und 3XL), Metallkarten sind aus, gibt aber noch Papierkarten für 59,- €, alles im Shop Klick.

Oder an unseren VVK Stellen:

Schierenhöh 13, 25364 Brande-Hörnerkirchen (vorher kurz anrufen, call: 04127-929981) http://www.hoa-hf-shop.de/

Tabakshop 25355 Barmstedt (neben Volksbank)

VonGestern, Marktstr. 15, 25335 Elmshorn

Hellion Records Jürgen Hegewald (http://www.hellionrecords.de), Sandberg 13, 25524 Itzehoe

Remedy Records (RemedyRecords.de), Stellinger Steindamm 2, 22572 Hamburg

Metaltix.com

VVK-Stellen mit ADTicket.de / Reservix

Außerdem gibt es noch die Headbanger Puppe (ähnlich wie der Wackeldackel) für 19,95 im Shop.

Kleiner Hinweis: Kauft eure Karten nur bei unseren offiziellen VVK Stellen. Wie im letzten Jahr: Kein Zutritt zum Campingplatz ohne gültiges Ticket (sprich keine Nur-Camper). Auch in 2020: Glasverbot auf dem HOA-Gelände.

Eigenes Dixi ordern für 65,- €: Name, Adresse + HandyNr an: veranstalter@headbangers-open-air.de

Links:

http://www.headbangers-open-air.com

http://www.facebook.com/HeadbangersOpenAir

http://www.myspace.com/headbangersopenair