HOLLYWOOD UNDEAD ihr neues Album „FIVE“ („V“) via BMG veröffentlicht und damit ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Zu Ende Oktober habenihr neues Album) viaveröffentlicht und damit ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Zu „Your Life“ hat das Fünfergespann nun außerdem ein Video parat – passend zur anstehenden Tour in den nächsten Wochen!

Johnny 3 Tears zum Song:

„You can’t waste your fucking time. Every moment you waste worrying is a moment you could’ve been doing something that might actually have consequence by the day you die.„

Nach ihrer viermonatigen Tour quer durch Nordamerika werden HOLLYWOOD UNDEAD nun durch Europa reisen, um „V“ live vorzustellen. Gleich siebenmal werden die Herren dabei im deutschsprachigen Raum auf der Bühne stehen:

: Wiesbaden — Schlachthof (ausverkauft) Köln — Palladium : Zürich (CH) — X-TRA : München — Tonhalle (ausverkauft) : Linz (AT) — Posthof : Berlin — Huxleys Neue Welt : Hamburg — Docks (ausverkauft)

