III. Metalhöhle Festival 2023: verschoben auf 2024

Mit Bedauern muss Max von Lobeck sein erfolgreiches kleines Festival, die Metalhöhle (MOA), für dieses Jahr absagen. Persönliche Gründe sind ausschlaggebend für diesen Schritt. Das bedeutet aber nicht, dass das Festival komplett eingestellt wird, sondern die Metalhöhle III wird im kommenden Jahr am 20.07. 2024 stattfinden. In einem Statement von Max heißt es:

„Liebe Freunde unseres Festivals…

Leider müssen wir euch mitteilen, dass die Person, die unsere Festivals so möglich machte, wie sie bisher waren, von uns gegangen ist.

Sie war eine sehr bewundernswerte, liebevolle und starke Frau, aber leider nicht stark genug, um den schweren Kampf gegen den Krebs zu gewinnen.

Neben vielen Behandlungen, Bestrahlungen und Chemotherapien, hat sie sich tatkräftig um das vergangene MOA II gekümmert und als es so weit war, kam sie 3 Tage vor dem Festival auf die Intensivstation und motivierte sowie verlangte, trotz der Zweifel und der angespannten Situation, die Pläne nicht loszulassen und durchzuziehen. Um ihre genauen Worte zu zitieren: „Lasst das Festival stattfinden und denkt dabei an mich“.

Wir bitten unter diesen Umständen um euer Verständnis, dass wir dieses Jahr eher davon absehen, das MOA III stattfinden zu lassen.

Wir werden allerdings dennoch weiterhin an einem MOA III tüfteln, und halten euch auf dem Laufenden.

Der Plan wird sein, das nächste MOA am 20.07.2024 stattfinden zu lassen. Ein Kauf eines Tickets ist weiterhin möglich, mit einer kleinen Änderung. Der Preis des Tickets erhöht sich auf 30 €, mit der Besonderheit, dass davon 10 € an die Deutsche Krebshilfe gespendet werden.

Für das Festival gilt weiterhin 1 Tag, diesmal 6 Bands, davon ein nicht unbekannter Headliner.“

In diesem Sinne wünschen wir der Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit. Der Blick geht aber nach vorn und so freuen wir uns darauf, im kommenden Jahr das Festival zu besuchen und von da zu berichten.