Nachdem Kadavar bereits 2017 europaweit tourten, Ländern wie Mexiko, Israel, Russland und vielen mehr einen Besuch abstatteten kündigen die Wahlberliner eine weitere Europatournee an. Die über 35 Daten umfassende Tour zieht sich durch ausgewählte Städte und Länder und unterstreicht zusätzlich den seltenen Status als deutsche Band über alle Grenzen der Welt hinaus große Anerkennung zu genießen.

Im Vorfeld walzt sich das Trio durch den diesjährigen Festivalsommer und macht unter anderem beim Hellfest, Graspop, Greenfield, Summer Breeze, Vainstream Rockfest und dem legendärem Rock Al Parque in Bogotá, Kolumbien halt.

Daneben wurden die Jungs zur letzten deutschen Ozzy Osbourne-Show jemals im diesjährigen Sommer in Oberhausen als auch zum Ludwigsburger Scorpions – Open Air eingeladen.

Kingstar präsentiert

KADAVAR

Plus Special Guests: MONOLORD

25.10.2018 DE Dresden, Beatpol

26.10.2018 DE Magdeburg, Factory

27.10.2018 DE Berlin, Festsaal Kreuzberg

28.10.2018 DE Rostock, Peter Weiss Haus

30.10.2018 DK Aarhus, Atlas

31.10.2018 SE Malmö, KB

01.11.2018 NO Oslo, John Dee

02.11.2018 SE Gothenburg, Sticky Fingers

03.11.2018 DE Weissenhäuser Strand, Metal Hammer Paradise

04.11.2018 NL Den Haag, Paard

06.11.2018 FR Angers, Le Chabada

07.11.2018 FR Toulouse, Le Metronome

08.11.2018 ES Bilbao, Santana 27

09.11.2018 ES Murcia, Garaje Beat Club

10.11.2018 ES Málaga, Paris 15

11.11.2018 ES Sevilla, Custom

14.11.2018 FR Six Fours Les Plages, Espace Malraux

17.11.2018 NL Eindhoven, Helldorado

18.11.2018 NL Groningen, Vera

20.11.2018 DE Bielefeld, Forum

21.11.2018 BE Kortrijk, De Kreun

22.11.2018 DE Karlsruhe, Substage

23.11.2018 DE Leipzig, Conne Island

24.11.2018 DE Schweinfurt, Alter Stattbahnhof

25.11.2018 DE Neukirchen, Sägewerk

27.11.2018 DE Cham, La Cham

28.11.2018 DE Munich, Backstage

29.11.2018 DE Bochum, Zeche

30.11.2018 DE Saarbrücken, Garage

01.12.2018 DE Freiburg, Jazzhaus

06.12.2018 DE Frankfurt, Batschkapp *without Monolord

19.01.2019 DE Berlin, Funkhaus *without Monolord

