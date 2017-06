Kamikaze Kings laden euch ein zum zünftigen Rockstadl. Das Partyrockduo, Rais & Elmo, aus Berlin lässt es in seinem Video zum Song „Rock ’n‘ Roll Stampede richtig krachen.

Das Musikvideo ist eine Hommage an die goldenen 80er Jahre, als die „ZDF Hitparade“ und die Musikvideoshows „Ronnys Popshow“ und „Formel Eins“ angesagt waren, die Mode in grellen Neonfarben erstrahlte und sich die Bundesrepublik beim beliebten Musikantenstadl in einen kollektiven Schunckelrausch steigerte.

Als bayrisches Moderatorenduo bringen Rais & Elmo Spaß in den Rock ’n‘ Roll und bieten mit ihrer Band darüber hinaus eine Performance wie in den Glanztagen des hedonistischen Poserrocks.

„Rock ’n‘ Roll Stampede“ befindet sich auf dem Album „Weekend Warriors“ und ist nach „Burn Your Disco“ das zweite Musikvideo zum Album. „Weekend Warriors“ ist das 4. Studioalbum der Band und wird im September 2017 bei dem deutschen Label Endwar Records erscheinen. Das Album beinhaltet 13 Rock ’n‘ Roll Tracks zum Tanzen, Mitsingen, Moshen, Grooven und Feiern und wurde von der Band zusammen mit Rowan Smy produziert.

Quelle: www.kamikazekings.com

