Kenny Wayne Shepherd Band – Straight To You Live

Artist: Kenny Wayne Shepherd Band

Herkunft: Shreveport, USA

Album: Straight To You Live

Spiellänge: 79:28 Minuten

Genre: Blues Rock

Release: 27.11.2020

Label: Provogue, Mascot, Rough Trade

Link: https://www.facebook.com/kennywayneshepherd

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Kenny Wayne Shepherd, Noah Hunt

Trompete – Mark Pender

Saxofon – Joe Sublett

Bassgitarre – Scott Nelson

Keyboard – Joe Krown

Schlagzeug – Chris Layton

Tracklist:

Woman Like You Long Time Running I Want You Diamonds & Gold Talk To Me Baby Heat Of The Sun Down For Love Shame Shame Shame Turn To Stone Blue On Black King Bee Voodoo Child (Slight Return)

Der amerikanische Blues Rocker Kenny Wayne Shepherd hat eine Band um seine Person geformt und mit dieser nicht nur live gezockt, sondern auch noch aufgenommen. Mit Straight To You Live wurde Ende November ein 80 Minuten starker Output herausgebracht. Die Aufzeichnung stammt von den Leverkusener Jazztagen am 25.11.2019 und wurde vom Rockpalast mitgeschnitten. Die zwölf Nummern leben vom lockeren Blues, einem für 2020 ungewohntem Freiheitsgefühl und warmen Gesangsfarben von Kenny Wayne Shepherd und Noah Hunt. Straight To You Live wurde über Provogue Records veröffentlicht und erscheint als 2er LP (red transparent), CD + DVD, CD + Blu-ray und natürlich digital.

Im Alter von sieben Jahren begann Kenny Wayne Shepherd als Autodidakt das Gitarrenspielen und gehört zu einem der größten Blues Rock Musiker, der die fünfziger Marke noch nicht überschritten hat. Viel Talent, das berühmte Quäntchen Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und der Wille ganz oben anzudocken, hat Kenny Stück für Stück nach oben gespült. Die nächste positive Nachricht: Die The Traveler World Tour soll in Deutschland ab September 2021 fortgesetzt werden. Offen sind noch acht Shows in unserer Republik.

Woman Like You und Long Time Running bringen den systematisch lockeren Hüftschwung in die eigenen vier Wände. Die sieben Musiker harmonieren wunderbar zusammen und bringen eine moderne Version des Blues Rock auf den Markt. Keine staubigen Riffs, altbekannten Klangfolgen und altbackenen Stiefel, die glanzlos durch den Wüstensand schlürfen. Der Megahit Blue On Black kommt kurz vorm Ende zum Tragen. Hättet ihr gewusst, dass dieser 42 Wochen in den US Billboard Charts verbracht hat? Vorher greifen auf dieser Live Scheibe jedoch Stücke wie Diamonds & Gold, Talk To Me Baby oder Shame Shame Shame wie kleine Zahnräder ineinander. Last But Not Least die beiden Rausschmeißer King Bee und Voodoo Child (Slight Return).