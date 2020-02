Filmtitel: Killerman

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 112 Minuten

Genre: Action, Drama

Release: 13.12.2019

Regie: Malik Bader

Link: http://www.capelight.de/killerman

Produktion: Capelight Pictures

Schauspieler:

Liam Hemsworth – Moe Diamond

Emory Cohen – Skunk

Zlatko Burić – Perico

Nickola Shreli – Leon Duffo

Diane Guerrero – Lola

Mike Moh – Baracuta

Suraj Sharma – Fedex

Julia Vasi – Roxy

John Cenatiempo – Bill O’Donnell

Stivi Paskoski – Petey

Betsy Landin – Lisa

Jay Huguley – James Manning

Malik Bader – Martinez

John Schwarz – Hines

Tony Guerrero – Jerry Warren

Im Dezember ließen Capelight Pictures mit Killerman die Korken knallen und servierten zum Jahresende ein rohes Actiondrama, das in gut zwei Stunden ordentlich Blut vergießen durfte. Malik Bader führt Regie und brachte Killerman im Juli 2019 im Rahmen des Fantasia International Film Festivals in Montreal zum ersten Mal auf die Leinwand. Im August 2019 enterte der Streifen die deutschen Kinos und möchte nun seine 80er Jahre Retro Wut in eure Wohnzimmer bringen.

Die Story von Killerman:

Der Kleinkriminelle Moe Diamond (Liam Hemsworth) verdient sich seinen Lebensunterhalt als Geldwäscher für den berüchtigten Drogenboss Perico (Zlatko Buric). Gemeinsam mit Pericos Neffen Skunk (Emory Cohen), tauscht er Geld gegen Goldbarren und Goldbarren gegen Diamanten ein. Nachdem eine wichtige Übergabe kurzfristig verschoben werden musste, beschließen Moe und Skunk kurzerhand mit dem Geld des Bosses einen Alleingang zu wagen. Doch der geplante Deal läuft gehörig aus dem Ruder: Korrupte Cops eröffnen das Feuer und Moe und Skunk finden sich in einer spektakulären Verfolgungsjagd wieder, die zu einem verhängnisvollen Unfall führt. Moe verliert dabei sein Gedächtnis und alle Versuche, sich an die Vergangenheit zu erinnern, scheitern. Unterdessen setzt der skrupellose FBI-Agent Bill O’Donnell (John Cenatiempo) alle Hebel in Bewegung, um die heiße Ware, die Moe auf seiner Flucht bei sich hatte, zurückzubekommen. Dabei ist er sogar bereit, über Leichen zu gehen …