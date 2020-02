Grantchester Staffel 3

Fazit

Seit den Anfängen von Grantchester ist es schön mit anzusehen, wie die Kombination Sidney Chambers (James Norton) und Geordie Keating (Robson Green) funktioniert. Wohin die Reise in den nächsten Wochen gehen wird, bleibt unklar. Fans dürfen das Duo jedenfalls noch genießen, während sie im Jahr 1955 weitere Fälle lösen. James Norton, der kauzige Priester, sucht seinen Seelenfrieden im Gotteshaus, kann aber stets an seine Grenzen gehen und für prägnante Handlungen sorgen. Die Liebesstory rundet jede gute Serie ab - daran hält auch Grantchester fest. Neben Krimi und Thriller Eigenschaften stehen zwischenmenschliche Befindlichkeiten im Vordergrund. Krisen müssen im atmosphärisch vollgestopften Epos gemeistert werden. Die dritte Staffel der britischen Krimiserie wurde erneut auf emotionale Säulen gestellt und versucht, den Zuschauer mit feinem britischen Humor bei der Stange zu halten. Als typisch britisch bekommt man eben das serviert, was man erwarten darf. Anhänger, die bereits als Wiederholungstäter eine Veröffentlichung nach der nächsten aufsaugen, kommen ohne Abstriche auf ihre Kosten. Wer zurück in die Zeit von vor 70 Jahren springen möchte, ein Faible für UK hat und dazu britische Old School Umsetzungen mag, darf weiter begeistert in die Hände klatschen!