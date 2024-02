Kings Of Leon: kündigen neues Album „Can We Please Have Fun“ für den 10.05.2024 an

Die Grammy-prämierte und mehrfach Platin-dekorierte Rockband Kings Of Leon startet 2024 mit einer Reihe großer Neuigkeiten. Neben einer neuen Label-Partnerschaft mit Capitol Records kündigte die Band ihr 9. Studioalbum Can We Please Have Fun an. Es wird am 10. Mai 2024 erscheinen und ist hier vorbestellbar.

Die erste Single Mustang steht bereits jetzt zum Hören bereit, begleitet von einem Musikvideo, das die Richtung des Albums vorgibt.

Can We Please Have Fun Tracklist:

1. Ballerina Radio

2. Rainbow Ball

3. Nowhere To Run

4. Mustang

5. Actual Daydream

6. Split Screen

7. Don’t Stop The Bleeding

8. Nothing To Do

9. Television

10. Hesitation Generation

11. Ease Me On

12. Seen

Die Aufnahmen zu Can We Please Have Fun fanden im Dark Horse Studio, Nashville statt, gemeinsam mit Produzent Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + The Machine). Das Album zeigt eine der größten Rock’n’Roll-Bands unserer Zeit dabei, loszulassen, Neues auszuprobieren und ja, auch Spaß zu haben. Wir hören eine neue Seite der Kings Of Leon, während sie zugleich Elemente ihrer grobkernigen Anfänge aufgreifen. Es ist der Sound einer in ihrer Vision geeinten Band, frei von Erwartungen, auf einem Album, das sie schon immer einmal machen wollte.

„It was the most enjoyable record I’ve ever been a part of”, sagt Caleb Followill. “It’s like we allowed ourselves to be musically vulnerable”, fügt Nathan Followill hinzu. “I love it when a rock band is not embarrassed to admit that every song doesn’t have to be on 11.”

“When you have a band, there’s a bond like no other, and when you have family, you have a bond like no other”, so Caleb. “We have both of those things. I thought, if we put all our energy toward something, who is gonna stop us? Who can stop us except us?”

Im Sommer starten Kings Of Leon dann eine Welttournee, die die Band ab August zunächst durch Nordamerika führen wird, mit 26 Konzerten in Kanada und den USA. Als Festival-Headliner spielen Kings Of Leon zuvor bereits beim Deichbrand Festival in Deutschland und beim Lido Sounds in Österreich. Außerdem wird die Band am 30. Juni im BST Hyde Park, London auftreten sowie als musikalischer Hauptact beim Formel 1-Grand Prix von Großbritannien am 4. Juli in Silverstone einheizen.

