Name: Kuscheln – Wildbeerenlikör

Herkunftsland: Deutschland

Firma: EFAG GmbH & Co. KG

Art des Getränks: Wildbeerenlikör

Jahrgang: entfällt

Link: https://www.kuscheln.com/

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 20 %

Preis: ab 12,18 Euro

Online Shop: https://www.party-kneipe-bar.com/de/Markenwelten/KUSCHELN/

Heute haben wir einen neuen Drink für unsere Rubrik Metaldrinks in der Pipeline. Bekannt wurde die EFAG GmbH & Co. KG durch ihren Ficken Likör – dahinter steckt jedoch im Jahr 2020 viel mehr als der süffige Partyschnaps. Im edlen Ficken Liquors – Pirat 0,5l gibt es eine feine Geschenkversion und für Fahrer und Schwangere eine alkoholfreie Ausgabe. Wer nicht Ficken will, kann auch Kuscheln. Mit dem Wildbeerenlikör haben EFAG GmbH & Co. KG den nächsten wohlklingenden Likör in ihr Sortiment genommen. Optisch macht die Buddel direkt was her. Entweder im Killerbär- oder Baseballschläger-Design gibt es Kuscheln für Erwachsene bzw. eingefleischte Metalheads, die mit Rasierklingen zwischen den Zähnen ihre Duelle austragen.

EFAG GmbH & Co. KG geben folgende Info zum Kuscheln heraus:

„Ständig erzählen dir Leute, was du zu tun hast, um jemandem deine Zuneigung zu zeigen. Kauf was Schönes, schreib ein Gedicht, koch das Lieblingsessen, nehmt zusammen an Freizeitaktivitäten teil, übernimm lästige Aufgaben, lächle fröhlich und sei eine echte Stütze …

Alles gute Ansätze, aber die schönste Form der Zuneigungsbekundung ist und bleibt: Kuscheln!

Mit diesem Wildbeerenlikör darf auch gerne etwas härter gekuschelt werden!

Die Flasche ist in zwei Variationen erhältlich. Welche du bekommst, bleibt dem Zufall überlassen.“

Der vegane wie glutenfreie Wildbeerenlikör kommt auf einen Alkoholgehalt von 20% vol. und hat durch die Beeren eine tiefrote Färbung. Süßer als gedacht ist er noch milder als der fickende Gegenspieler. Auf der Zunge liegt Kuscheln trotzdem nicht weich, eher dominant kommt die süße Beerenkombination heraus, die schnell verfliegt und für einen absolut runden Abgang sorgt. Der Alkoholgehalt ist etwas höher als beim Ficken und kommt geschmacklich kaum heraus. Auf Partys dürfte jede Stimmung gelockert werden. Mit einem Blick auf die Geschlechter dürfte Kuscheln tatsächlich mehr bei der weiblichen Spezies ankommen. Das Niveau ist erneut hoch und ganz weit weg vom Billigfusel!