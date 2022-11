Laura Cox: präsentiert mit „So Long“ die zweite Single aus ihrem neuen Album „Head Above Water“

So Long ist kompromisslos, energetisch und feinster Rock. E-Gitarren, ein fetter Sound und ein treibender Refrain lassen die Herzen der Classic Rock Fans höherschlagen. Das dezente Banjo sorgt für das nötige Südstaatenflair und den authentischen Klang. „Planänderung, kein Pakt mehr mit dem Teufel“ heißt es in So Long und besingt damit ein klassisches Motiv des Genres und gleichzeitig das immer aktuellere Thema der Selbstfindung und Selbstzweifel.

Mit über einer halben Millionen Abonnenten auf YouTube und fast ebenso vielen auf Instagram hat Laura Cox bereits eine große und treue Fanbase. Der Sichtbarkeit im Internet folgte ein großer Beifall von Kritikern und Rockfans, insbesondere für das unglaubliche Album Burning Bright (2019), das von earMUSIC in Zusammenarbeit mit dem französischen Label Verycords international veröffentlicht wurde.

Head Above Water enthält 11 großartige Rocksongs voller Energie und Persönlichkeit. Aufgenommen wurde es in den ICP Studios in Brüssel von Erwin Autrique und gemastert von dem mehrfachen GRAMMY-Gewinner Ted Jensen (Eagles, Norah Jones, Green Day).

So Long hier anhören: https://LauraCox.lnk.to/SoLongSinglePR

Nach der Veröffentlichung des vorherigen Albums spielte Laura im vergangenen Jahr auf einigen der größten europäischen Festivals (Hellfest, Pol‘and‘Rock uvm.), sie interviewte die legendären Scorpions für Arte und es wurde ihr eine Dokumentation über ihren rasanten Aufstieg in der Rockszene gewidmet, produziert vom WDR für den legendären Rockpalast.

Das neue Album Head Above Water hier vorbestellen: https://LauraCox.lnk.to/HeadAboveWaterAlbumPR

Die Head Above Water-Tour 2023:

21.03.2023 DE-Bensheim – Rex

23.03.2023 DE-Salzgitter – Kulturscheune

24.03.2023 DE-Bonn – Harmonie

25.03.2023 DE-Dortmund – Piano

26.03.2023 DE-Hamburg – Knust

28.03.2023 DE-Berlin – Frannz-Club

03.04.2023 DE-Bremen

05.03.2023 DE-Erlenbach

14.07.2023 DE-Schleswig – Blizzard Rock