Leaves‘ Eyes: Veröffentlichung der lang ersehnten “The Last Viking – Midsummer Edition” & des “Black Butterfly”-Videoclips

Monumental. Episch. Gewaltig. – Die letzte Schlacht der Wikinger!

Anno 1066, der letzte Wikingerkönig, genannt Hardråde, ist tot – die Ära der Wikinger ist beendet. Lang leben die Wikinger!

Nach dem Monumentalwerk 2020 The Last Viking von Leaves‘ Eyes richten wir 2021 unseren Blick gezielt auf das The Last Viking (Midsummer Edition) Album. Dies erscheint nun im exklusiv Bundle, mit der Doku, den Instrumentals und dem cinematischen Soundtrack zur Doku auf Blu-Ray!

Leaves‘ Eyes Sänger Alexander Krull ist eine wahre Größe des Viking-Reenactments und leistet mit seiner Dokumentation über die, sich immer größer werdender Beliebtheit erfreuende Wikinger Szene wichtige Pionierarbeit.

In einer Spielfilmlänge von über 100 Minuten (inklusive dem neuen Bonus Kapitel Viking Weapons) erfährt man alles über die Schwerpunkte und die Diversität des Viking Reenactments und das Leben von Alex als Schwertkämpfer. Mit Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch kann sich jeder Wikinger Fan davon überzeugen, wie unglaublich international die Szene heute agiert!

Die weltweit wachsende Wikinger-Reenactment-Szene wird visuell Tribut gezollt. Alex und die Band sind längst Teil dieser Community geworden. In der Dokumentation verschmelzen historische Fakten mit nordischer Mythologie, Wikinger-Lifestyle und den Klängen von Leaves ’Eyes, mit Freunden und Weggefährten der Wikingerszene.

Der Dokumentarfilm zeigt mit überraschender Leichtigkeit die Vielfalt der Wikinger-Nachstellung und macht Lust, sich selbst in dieses Hobby zu stürzen!

Alle 14 Instrumentals beeindrucken einzeln durch ihren einzigartigen Aufbau, Rhythmus und Atmosphäre. Mächtige Trommeln, mittelalterliche Instrumente wie Nyckelharpa und Geige und keltische Hörner würzen den abwechslungsreichen Sound. Die mystische Elegie Two Kings One Realm überrascht mit noch nie da gewesenen Facetten. Die neuen Versionen der sofort ausverkauften EP Night Of The Ravens, Serkland und Black Butterfly machen diese Tracks zu einem ganz neuen Abenteuer.

Mit The Last Viking haben sich Leaves‘ Eyes ein eigenes musikalisches Denkmal gesetzt, das genauso fesselnd und stark ist, wie die Saga des letzten Wikingerkönigs selbst. Um diesen Release-Tag noch epischer zu machen, veröffentlichen Leaves’ Eyes zudem ein neues Video zu Black Butterfly! Seht selbst:

Die The Last Viking – Midsummer Edition ist HIER erhältlich.

Unsere Meinung zu The Last Viking (Midsummer Edition):