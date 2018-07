„Limp Bizkit Konzert 20.06.2018 Westfalenhalle Dortmund“

Eventname: Limp Bizkit Tour 2018

Band: Limp Bizkit

Ort: Westfalenhalle Dortmund

Datum: 20.06.2018

Genre: Nu Metal

Link: www.limpbizkit.com

Setliste:

Show Me What You Got Hot Dog Rollin‘ (Air Raid Vehicle) Nookie (until second chorus) Full Nelson My Generation Eat You Alive Faith (George Michael Cover) Behind Blue Eyes (The Who Cover) My Way Boiler Covers Medley (Master Of Puppets, Holy Wars..…) Smells Like Teen Spirit / Heart-Shaped Box (Nirvana Cover) Killing In The Name (Rage Against The Machine Cover) Break Stuff Take A Look Around

Coversongs und Anglerhut – ist das Limp Bizkit?

Für so ein großes Event sind die Westfalenhallen in Dortmund sehr gut geeignet und dementsprechend verlaufen Anfahrt, Parken und der geregelte Besucherstrom samt Einlass unkompliziert und unaufgeregt. Erst einmal in der Halle angekommen verläuft sich der Andrang recht schnell und später wird auch klar warum: In der großen Westfalenhalle wirken die rund 9000 Konzertbesucher schon fast verloren. Einen Merchstand sucht man, auch auf Nachfrage, leider vergebens. Also kein „Erinnerungs-Shirt“.

Als die Vorband oder besser der „Vor-DJ“ nach gut 20 Minuten vom Publikum ausgebuht wird, kann man sich schon fragen, wie viel Crossover geht wirklich? Sound und Musik sind völlig in Ordnung, nur in diesem Rahmen wirklich angebracht? Leider wirkt das Ganze etwas deplatziert! Aber bitte liebe Limp Bizkit Fans, „Buh-Rufe“ sind in dem Falle auch deplatziert.

Erst als hinten Bändchen für die „erste Welle“ verteilt werden, füllt es sich dort. Zum Start läuft Purple Rain von Prince. Großer Jubel, als es dann endlich losgeht. Frontmann Fred Durst trägt inzwischen Vollbart und hat seine typische rote Basecap gegen einen Anglerschlapphut eingetauscht. Die Menge hüpft und ist energiegeladen, der Moshpit vor der Bühne bildet sich, wartet auf das Signal zum Ausrasten, doch nichts passiert. Fred Durst stellt die Band vor. Das Konzert verläuft gefühlt genau so weiter: Tempo rein, Tempo raus, Tempo rein, Tempo raus,… Es werden die guten alten Hits gespielt und dann ein Cover und wieder ein Energie-Hit und dann geplaudert. Die Fans sind jederzeit bereit mitzumachen und singen das von Fred Durst perfekt ausgesprochene Du Hast von Rammstein mit. Für einen Fan wird dieses Konzert zum Abend seines Lebens, er darf auf die Bühne und My Way mit der Gitarre von Wes Borland spielen, während dieser das Mikro übernimmt.

Nach 90 Minuten ist der Spuk vorbei und es bleibt ein gespaltenes Gefühl zurück. Auf der einen Seite die absoluten Klassiker, zu denen die Menge vollkommen ausrastet und auf der anderen Seite zu viele Cover, zu viele Unterbrechungen durch Gerede und kein einziger neuer Song! Limp Bizkit können eigentlich mehr!

Kommentare

