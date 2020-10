Lionheart: veröffentlichen Live-Performance von ‚Lhhc‘ vom neuen Live-Album »Live At Summer Breeze«

Nach dem Charterfolg ihres aktuellen Albums Valley Of Death, das sich in die Top 20 der Offiziellen Deutschen Albumcharts festkrallte, gibt es nach dem Corona Sommerdesaster einen Nachschlag mit dem Liveauftritt beim Summer Breeze 2019!

Kenner wissen, dass ein hoher Mosh-Anteil die Musik der Jungs aus Oakland auszeichnet, eine gute Party ist garantiert! Fette Breakdowns, ein guter Mix aus Metal und eine leichte Fast Forward-Schlagseite werden alle Hardcore-Jünger unter Euch begeistern.

Für genügend Action vor und auf der Bühne war gesorgt und um ein wenig Trost nach dem Festivalausfall 2020 zu spenden, präsentieren die Kalifornischen Hardcore Legenden Lionheart ihr erstes Livealbum überhaupt, um euch das Festivalfeeling zurück und direkt ins Haus zu liefern – Live At Summer Breeze!

Die Live-Platte wird am 6. November 2020 erhältlich sein!

Live At Summer Breeze ist erhältlich als Digi, LP und limitierte Special-Bundles via Impericon, CoreTex und EMP – greift schnell zu!

Jetzt vorbestellen: https://LionheartCA.lnk.to/liveatsummerbreeze

Um den Festivalgeist zu feiern und wiederzubeleben, enthüllt die Band die dritte Live-Performance eines weiteren großartigen Klassikers Lhhc als Mitschnitt vom Summer Breeze 2019!

Jetzt ansehen:

Live At Summer Breeze Tracklist:

01. Call Stomp

02. Hall Mary

03. Vultures

04. Pain

05. Still Bitter Still Cold

06. Keep Talkin‘

07. Trial By Fire

08. Lock Jaw

09. Love Don’t Live Here

10. Rest In Power

11. Fight For Your Right

12. Lhhc

13. Going Back To The Bay

Holt euch das neue Album Valley Of Death hier: https://LionheartCA.lnk.to/ValleyOfDeath

ICYM:

When I Get Out: https://youtu.be/9WhIJsyZpxw

Born Feet First: https://youtu.be/YNcBfSb3o-s

Rock Bottom feat. Jesse Barnett: https://youtu.be/o-yYbEpBUqc

Burn: https://youtu.be/j_IRDMRjFhQ

Valley Of Death: https://youtu.be/Ild6uEyf1Dg

Die Könige des Hardcore aus der Bay Area in Kalifornien haben die Szene erstmals 2007 mit ihrem Debütalbum The Will To Survive gestürmt. Von Bands wie Blood For Blood, Hatebreed, und Madball beeinflusst, starteten Lionheart damit direkt mit einem brutalen Sturm von mörderischem Hardcore. Schon wenig später, im Jahr 2010 folgte Built On Struggle und 2012 legten sie mit Undisputed und jahrelangem, konsequenten Touring nach.

Nach einer kurzen Pause nach der Veröffentlichung Undisputed kehrte die Band 2014 stärker denn je mit Welcome To The Westcoast zurück. Das Album stieg mit #1 sowohl in die iTunes Metal als auch in die GooglePlay Metal Charts ein. Lionheart eroberten im Januar 2016 erneut die Szene mit Love Don’t Live here. Der Album Titel, der eine Anspielung auf den R&B/ Motown Klassiker desselben Namens ist, zeigt den Widerwillen der Band, sich in die immergleiche „Hardcore-Schublade“ stecken zu lassen , genauso wie die bitteren und harschen Lyrics, für die die Band bekannt ist.

Im November 2017 veröffentlichten Lionheart dann Welcome To The Westcoast II. Als eine Fortsetzung zu Welcome To The Westcoast (2014) läutete das Album eine neue Ära des kalifornischen Hardcores ein und brachte der Band erneut #1 in den iTunes Metal Charts und Google Play Metal Charts ein.

2019, nach unablässigem weltweitem Touring kehren Lionheart mit ihrem bisher härtesten Album zurück: Valley Of Death. Mit einer Mischung aus metallischem Hardcore und harten West-Coast-Groove bietet Frontmann Rob Watson einen Einblick in ein Leben voller Qualen, Gewalt und einem unbeugsamen Willen, nicht aufzugeben. Mit Valley Of Death stürmten Lionheart die deutschen Top 20 Album Charts, sowie Platz #1 in den iTunes Metal Charts und Google Play Metal Charts.

Wir schreiben das Jahr 2020. Das Corona-Sommer-Desaster sorgt dafür, dass keine Veranstaltung wie gewohnt stattfinden kann. Nur gut, dass Lionheart den einen oder anderen Mitschnitt aus der Vergangenheit aus der Schublade zaubern und einen Nachschlag mit dem Live-Album vom Summer Breeze Festival 2019 liefern. Jeder Besucher der schon einmal vor Ort war kann bestätigen: eine Lionheart Show ist eine energiereiche Party. Stage Dives, Crowd Surfs und oben ohne Mosh zu kalifornsichen Hardcore und Metal Riffs sind garantiert. Wenn es schon keine Festivals gibt bringt Euch dieses Live-Album die Stimmung und Energie einer Lionheart Show nach Hause.

Lionheart Line-Up:

Rob Watson – Vocals

Nick Warner – Guitar

Walle Etzel – Guitar

Richard Mathews – Bass

Jay Scott – Drums

Weitere Infos:

https://www.facebook.com/lionheartca

https://www.instagram.com/lionheartca

https://www.LionheartCA.com