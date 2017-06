Nach einer sechsjährigen Auszeit hat die schwedische Heavy Metal-Band Lion’s Share ein neues Lyric-Video zum Song Another Desire veröffentlicht. Dies ist das erste Lebenszeichen seit dem Album Dark Hours aus dem Jahr 2009.

Sänger Nils Patrik Johansson hat dazu folgendes zu sagen: „The plan was always to release more Lion’s Share material. And even though Lars (Chriss, guitar) and I live quite far apart, we have managed to squeeze in songwriting sessions here and there throughout the years.“

Lars Chriss ergänzt: „I’ve been working full time as a producer/mixer for the last six years, and Patrik has released albums and toured with both Civil War and Astral Doors, so it’s not like we’ve been out of the music business, even though Lion’s Share as a band hasn’t been very public.“

Wie beide betonen, haben sie immer sehr gut zusammengearbeitet, und an diesem Punkt sei es ein gutes Gefühl, mithilfe von Freunden, die sie bei Bedarf immer gern unterstützen würden, Lion’s Share zunächst als Duo zu führen. Weit über 20 neue Songs sind mittlerweile mehr oder weniger fertig geschrieben. Ungefähr die Hälfte davon ist auch bereits teilweise aufgenommen, wobei Ursprungsmitglied Andy Loos bei den ersten Tracks wieder den Bass eingespielt hat. Geplant ist über die nächsten Monate die Veröffentlichung einiger Lyric-Videos – eins nach dem anderen – und dann, abhängig von der Reaktion der Fans, von da aus zu starten.

Unter http://www.facebook.com/lionsshareband und http://www.youtube.com/LIONSSHARE könnt Ihr Euch mit weiteren News und den anstehenden Videos eindecken. Das Lyric-Video zum Song Another Desire gibt es hier:

Quelle: Lars Chriss

