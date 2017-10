Ab dem 08.11. wird MADAME MAYHEM als Special Guest von Hardcore Superstar und Fozzy für einige Konzerte in die Region kommen um die Songs von ihrem aktuellen Album Ready For My (Metalville / Rough Trade)dem hiesigen Publikum live präsentieren zu können.

Hier die genauen Daten:

08.11.2017 Aschaffenburg Colos Saal

09.11.2017 Pratteln Z 7

14.11.2017 Wien Flex

15.11.2017 München Technikum

16.11.2017 Essen Turock

17.11.2017 Hamburg Grünspan

Kommentare

Kommentare