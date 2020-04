Metal Church – From The Vault

Artist: Metal Church

Herkunft: Seattle, Vereinigte Staaten von Amerika

Album: From The Vault

Spiellänge: 77:57 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 10.04.2020

Label: Reaper Entertainment

Link: https://metalchurchofficial.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Mike Howe

Gitarre – Kurdt Vanderhoof

Gitarre – Rock Van Zandt

Bassgitarre – Steve Unger

Schlagzeug – Stet Howland

Tracklist:

Dead On The Vine For No Reason Conductor Above The Madness Mind Thief Tell Lie Vision False Flag Insta Mental 432hz Please Don’t Judas Me (Nazareth Cover) Green Eyed Lady (Sugarloaf Cover) Black Betty (Ram Jam Cover) Fake Healer (feat. Todd La Torre of Queensryche) Badlands (2015 Version) The Enemy Mind The Coward

Mit From The Vault hauen Metal Church unveröffentlichte Songs aus der Mike Howe Ära raus (Sänger der Band von 1988 bis 1994 und wieder seit 2015), es handelt sich also nicht um ein komplett neues Album. Dass die Band in ihren Anfangstagen in einem Atemzug mit Metallica genannt wurde, dürfte wohl den wenigsten Fans bekannt sein, denn im Fahrwasser der ganz Großen surften Metal Church durchaus erfolgreich. Dummerweise kamen der Band ständige Besetzungswechsel und die Musikrichtung Grunge in die Quere, die in Seattle ihren Ursprung hatte. Demnach doppelt ungünstig für Metal Church, die auch heute noch als semigeile Band der zweiten Reihe wahrgenommen wird. Die Songs gehen in Ordnung, Dead On The Vine, For No Reason und Conductor schrummeln szenegerecht als Hybrid zwischen Thrash und Heavy Metal herum. Aufhorchen lässt mich lediglich Above The Madness mit seinem coolen Refrain. Danach begeistert nur noch wenig, warum man beispielsweise ein halbgares Instrumental Insta Metal und das darauf folgende zweite Instrumental 432 Hz in einem Akustikkleidchen braucht, erschließt sich mir nicht. Aufpeppen mag man die Luftpumpe mit einigen Coverversionen. In der Regel braucht man Coverversionen wie eingeschlafenen Füße und wenn sie nicht etwas sehr Besonderes darstellen, lässt man diese besser sein. Wäre vielleicht hier auch angemessen gewesen.