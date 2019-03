Metal Church: kündigen Sommershows in Europa an!

Die West Coast-Metal-Veteranen METAL CHURCH haben ihr zwölftes Studioalbum »Damned If You Do« am 07. Dezember 2018 via Nuclear Blast Records (Rat Pak Records/Amerika & King Records/Japan) auf den Markt gebracht. Die Platte ist der Nachfolger ihres äußerst erfolgreichen 2016er-Werks »XI«, mit dem die Band die Rückkehr des legendären Frontmanns Mike Howe feierte, und kann als eine Mischung ihrer Kultalben »Blessing In Disguise« und »The Human Factor« bezeichnet werden. Nachdem die Truppe kürzlich eine ausgedehnte Nordamerikatour mit WARLOCK angekündigt hat, freut sich das Quintett heute, endlich auch ein paar ausgewählte Clubshows mit seinen Landsmännern von ARMORED SAINT bekanntgeben zu können, die die kommende Sommerfestivalsaison in Europa abrunden werden. Die aktuelle Route gibt es unten.

Sänger Mike Howe kommentiert: „Wir freuen uns riesig, endlich wieder nach Europa zu kommen, um unsere dortigen Fans zu sehen!“ Gitarrist Kurdt Vanderhoof fügt hinzu: „Ich kann es kaum abwarten, diesen Sommer nach Europa zu fliegen und mit all diesen großartigen Bands die Bühne zu teilen!“

METAL CHURCH – Europa-Sommertour 2019

09.07. H Dunaújváros – Rockmaraton

11.07. CH Zürich – Komplex 457

12.07. I Cremona – Luppolo in Rock

13.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

w/ ARMORED SAINT

14.07. NL Drachten – Iduna

16.07. D Aschaffenburg – Colos-Saal

18.07. D Essen – Turock

19.07. D Hamburg – Gruenspan

20.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

08.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

09.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

10.08. E Villena – Leyendas del Rock

11.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

Kommentare

