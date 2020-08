Metallica And The San Francisco Symphony – S&M2

Fazit

Katharina R.:

Ich habe damals schon das erste S&M Album gefeiert und hier gab es nur zwei Möglichkeiten: Top oder Flop. Glücklicherweise ist es ein Top geworden. Mit Sicherheit eines der besten Alben des Jahres 2020. Und auf jeden Fall mal wieder der Beweis: Totgesagte leben länger. Nicht jede Fortsetzung ist was für die Tonne und Metal und Klassik passen sehr gut zusammen. An das erste Stück reicht es allerdings nicht ganz heran, somit gibt es hier einen halben Punkt Abzug.



Anspieltipps: The Memory Remains, Wherever I May Roam und One



Kai R.:

Wenn die alten Herren von Metallica zu einer Kooperation einladen, dann wird wahrscheinlich niemand auf der Welt Nein sagen. Beim ersten Zusammentreffen mit Metallica und dem San Francisco Symphony hat man aus meiner Sicht 1999 Musikgeschichte geschrieben. Denn so, wie man Songs, wie Devils Dance, Master Of Puppets, One und Co gemeinsam neu interpretierte, war ein absoluter Meilenstein. Kaum schaffte es ein Livealbum bei mir (und wahrscheinlich vielen anderen) so oft in den CD-Spieler wie S&M(1). Jetzt, mehr als zwanzig Jahre später, traut man sich also erneut an ein solches Projekt heran. Das, was Metallica gemeinsam mit San Francisco Symphony hier abliefern, ist das, was ich seit langer Zeit vermisst habe. Ein Livealbum, welches das Wort „Live“ auch so wirklich verdient hat. So spielt man oft genug atmosphärische Publikumsgesänge ein, die nicht nur bei Mitsingtracks wie The Memory Remains für ordentlich Gänsehaut sorgen. Dass man sich erneut mit den musikalischen Fachleuten aus San Francisco zusammengesetzt hat, war nach dem damaligen Erfolg von S&M ja fast schon obligatorisch. Es ist davon auszugehen, dass man mit S&M2 verkaufstechnisch an die Erfolge von damals (1,5 Millionen Platten/ Platin) locker anknüpfen kann. Denn auch wenn ich nicht finde, dass man 100 % an die Qualität des Vorgängers rankommt, gibt es eigentlich nichts Vergleichbares auf dem Markt, was an Klasse und Qualität rankommt. So muss ich als jemand, der eigentlich kein Metallica Fan ist eingestehen, dass Metallica hier wieder einen Bestseller geliefert haben. Die Songauswahl ist top, der Klang ist perfekt und die beschriebene Atmosphäre sorgt für meinen Geschmack zu einem Pflichtkauf für das Jahr 2020.



Anspieltipps: The Memory Remains, The Ecstasy Of Gold und Nothing Else Matters