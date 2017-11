„Ein Kultalbum mit satt Bonusmaterial!“

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Album: Master Of Puppets

Spiellänge: 54:48 Minuten + zwei Bonus CD´s

Genre: Thrash Metal

Release: 10.11.2017

Label: Universal Music, Blackened Records

Link: http://www.metallica.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – James Hetfield

Gitarre – Kirk Hammett

Bassgitarre – Cliff Burton

Schlagzeug – Lars Ulrich

Tracklist CD1:

Battery Master Of Puppets The Thing That Should Not Be Welcome Home (Sanitarium) Disposable Heroes Leper Messiah Orion (Instrumental) Damage, INC.

Tracklist CD2:

Battery (Early June 1985 Demo) Master of Puppets (Late June 1985 Demo) The Thing That Should Not Be (September 1985 Drum Room Demo) Welcome Home (Sanitarium) (Late June 1985 Demo) Disposable Heroes (May 1985, Writing in Progress II) Leper Messiah (1985, from James‘ Riff Tapes II) Orion (November 1985, Work in Progress Rough Mix) Damage, Inc. (1985, from James‘ Riff Tapes) The Money Will Roll Right In (Work in Progress Rough Mix) The Prince (Work in Progress Rough Mix) Metal Madness Magazine Interview with Cliff

Tracklist CD3:

Battery (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ – April 21st, 1986) Master of Puppets (Live at The Meadowlands, East Rutherford, NJ – April 21st, 1986) For Whom The Bell Tolls (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA – August 3rd, 1986) Ride The Lightning (Live at Grugahalle, Essen, West Germany – January 25th, 1987) Welcome Home (Sanitarium) (Live at The Country Club, Reseda, CA – November 8th, 1986) The Thing That Should Not Be (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL – May 25th, 1986) (Anesthesia) – Pulling Teeth (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL – May 25th, 1986) Damage, Inc. (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL – May 25th, 1986) Fade To Black (Fan Recording – Live at Solnahallen, Stockholm, Sweden – September 26th, 1986) Seek & Destroy (Live at The Country Club, Reseda, CA – November 8th, 1986) Creeping Death (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL – May 25th, 1986) The Four Horsemen (Live at Grugahalle, Essen, West Germany – January 25th, 1987) Am I Evil? (Live at Hampton Coliseum, Hampton, VA – August 3rd, 1986) Whiplash (Live at the Aragon Ballroom, Chicago, IL – May 25th, 1986)

Wie auf jedem der guten alten Metallica Schinken, findet man auch bei Master Of Puppets genug Highlights, die ein Fan der Musik kennen muss. Allein der Opener Battery hat bis heute nichts an Glanz verloren. Gleiches gilt für den Titeltrack, der rund 55 Minuten rotierenden Scheibe. Als „nicht mehr Herr der eigenen Sinne“ kann man themagetreu das Album Master Of Puppets abfeiern. Eine extrem kompakte Platte, die durchgehend auf das richtige Pferd setzt. The Thing That Should Not Be, Welcome Home (Sanitarium) und Damage, INC. sind drei weitere Highlights in einem acht Pfund schweren Thrash Metal-Feuerwerk, das weiterhin den Weg in gefühlvolle Passagen gefunden hat und eins der größten Werke überhaupt ist.

Dieses gute Stück gibt es in diesem Herbst als Re-Release mit viel Bonusmaterial als drei-CD-starke Veröffentlichung in verschiedenen Formaten. Master of Puppets (Remastered), Master of Puppets (Remastered) – Vinyl (inkl. MP3 Download, Master of Puppets (Remastered) – 3-CD Expanded Edition, diese beinhaltet 3 CDs inkl. dem neu gemasterten Album + unveröffentlichte Demos, Rogh Mixes, Interviews, Liveaufnahmen aus der Zeit, ein 28-seitiges Booklet und die Master of Puppets (Remastered) – Deluxe Box Set. Das nummerierte Deluxe Box Set beinhaltet drei Vinyls (inkl. MP3 Download Cards), zehn CDs, zwei DVDs, ein Tape, ein Hardcover Buch mit 108 Seiten und bisher unveröffentlichte Fotos, handgeschriebene Lyrics in einem Folder, ein sechsteiliges Button Set und eine „Damage, Inc.“ Lithografie.

Erstmals wurde das Album am 3. März 1986 veröffentlicht und hat im letzten Jahr die drei Jahrzehnte vollgemacht. Zudem war es für Metallica die erste Platin Auszeichnung. In Amerika hat das Album inzwischen 6-fach Platin bekommen und wurde weltweit über 10 Millionen mal verkauft. Das als kleine Randnotiz zum Abschluss.

Metallica - Master Of Puppets (Re-Release) Fazit: Wer das Album von Metallica nicht besitzt, dem kann ich das gute Stück nur ans Herz legen, die Version ist dabei egal. Master Of Puppets bleibt ein Killer - und das auch nach drei Jahrzehnten!



Anspieltipps: Battery und Master Of Puppets Rene W. 9.7 2017-11-19 9.7 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

