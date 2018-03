Hervorragende Nachrichten aus dem Hause Miracle Flair: Die Band wird bei ausgewählten Terminen der Atoma European Tour 2018 von Dark Tranquillity und Equilibrium als Support dabei sein!

Alle bestätigten Termine sind weiter unten zu finden.

Das aktuelle Miracle Flair Album Angels Cast Shadows ist Ende Oktober 2016 bei Massacre Records erschienen.

Miracle Flair supporting Dark Tranquillity & Equilibrium

24.03.2018 DE Andernach – JuZ Live Club

25.03.2018 NL Leiden – Gebr. de Nobel

26.03.2018 DE Hamburg – Markthalle

27.03.2018 DE Osnabrück – Rosenhof

28.03.2018 De Bochum – Zeche

29.03.2018 DE Leipzig – Hellraiser

08.04.2018 FR Villeurbanne/Lyon – CCO

09.04.2018 FR Bordeaux – Rock School Barbey

11.04.2018 ES Santiago De Compostela – Sala Capitol

12.04.2018 ES Madrid – Sala BUT

13.04.2018 PT Lisboa – Lisboa Ao Vivo

14.04.2018 ES Bilbao – Sala Santana 27

15.04.2018 FR Les Pennes-Mirabeau (near Marseille) – Jas’Rod

16.04.2018 FR Colmar – Le Grillen

18.04.2018 SER Novi Sad – SKC Fabrika

19.04.2018 RO Bucharest – Quantic Club

20.04.2018 BG Sofia – Mixtaoe 5

21.04.2018 GR Thessaloniki – Principal Theater Club

22.04.2018 GR Athens – Pireus Academy 117

24.04.2018 IT Rome – Largo Venue

25.04.2018 IT Trezzo sull’Adda – Live Music Club

26.04.2018 IT Bologna – Zona Roveri

27.04.2018 CH Monthey – Pont Rouge

28.04.2018 CH Lyss – KUFA Lyss

29.04.2018 DE Saarbrücken – Garage

01.05.2018 FR Limoges – CCM John Lennon

02.05.2018 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge

03.05.2018 BE Vosselaar – Biebob

04.05.2018 DE Bremen – Tivoli

05.05.2018 SE Göteborg – Trädgår’n

http://www.miracleflair.com

https://www.facebook.com/MiracleFlair

https://twitter.com/Miracle_Flair

https://www.youtube.com/user/MiracleFlair

https://open.spotify.com/artist/6Nc2uxRaUNPxMeQhHpmiU2

